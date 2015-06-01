Описание

Это игра, где вы можете стать героем. Вы находитесь на острове Метамон - волшебном мире монстров! Исследуйте новый остров вместе со своим питомцем Метамоном. Сможете ли вы найти все секреты и собрать золото для улучшений?





Спасите остров от последней угрозы! Соберите армию могущественных монстров, чтобы защитить свою землю от захватчиков. У каждого монстра есть свой набор способностей, так что вы можете определить, какие из них лучше всего подходят для вас.





Чтобы выиграть игру, вам нужно повышать уровень и делать своих монстров сильнее, чем когда-либо. Чем больше золота вы соберете, тем больше вы сможете улучшить их через 15 уровней эволюции.