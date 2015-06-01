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Metamon Island (Мод, Много денег)

Metamon Island (Мод, Много денег) 1.9.1

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Версия:
1.9.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 512
Скриншоты
Описание

Это игра, где вы можете стать героем. Вы находитесь на острове Метамон - волшебном мире монстров! Исследуйте новый остров вместе со своим питомцем Метамоном. Сможете ли вы найти все секреты и собрать золото для улучшений?


Спасите остров от последней угрозы! Соберите армию могущественных монстров, чтобы защитить свою землю от захватчиков. У каждого монстра есть свой набор способностей, так что вы можете определить, какие из них лучше всего подходят для вас.


Чтобы выиграть игру, вам нужно повышать уровень и делать своих монстров сильнее, чем когда-либо. Чем больше золота вы соберете, тем больше вы сможете улучшить их через 15 уровней эволюции.


Информация о модах

Увеличение денег при трате

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 Теги темы: Много денег

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