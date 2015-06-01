Версия:
1.9.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 512
Описание
Это игра, где вы можете стать героем. Вы находитесь на острове Метамон - волшебном мире монстров! Исследуйте новый остров вместе со своим питомцем Метамоном. Сможете ли вы найти все секреты и собрать золото для улучшений?
Спасите остров от последней угрозы! Соберите армию могущественных монстров, чтобы защитить свою землю от захватчиков. У каждого монстра есть свой набор способностей, так что вы можете определить, какие из них лучше всего подходят для вас.
Чтобы выиграть игру, вам нужно повышать уровень и делать своих монстров сильнее, чем когда-либо. Чем больше золота вы соберете, тем больше вы сможете улучшить их через 15 уровней эволюции.
Информация о модах
Увеличение денег при трате
Показать полностью
Скачать Metamon Island (Мод, Много денег) v1.9.1 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer