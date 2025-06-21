Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП) 4.4.4
Undead City: Zombie Survival — это ролевая игра с видом сверху, в которой супергерои сражаются с зомби. Зомби внезапно появились в городе. Это супергерой, который научился магии, чтобы противостоять этому!? Игрок манипулирует ими и использует различную магию для уничтожения зомби, заполняющих экран.
Зомби появляются на поле боя один за другим. Перемещайте экран, чтобы перемещать героя, уворачиваться от врагов и их заграждений, а также активировать навыки атаки. Побеждая врагов, вы получаете предметы опыта, которые можно подобрать, чтобы повысить уровень персонажей и изучить новые навыки и улучшения. Изучая и улучшая несколько навыков, стремитесь пройти этапы, разделенные на главы.
Undead City: Zombie Survival не имеет ограничений по выносливости. Есть два типа боевых режимов. Некоторые персонажи кажутся злыми из-за убийства Криллина. Это так называемая ролевая игра с видом сверху в стиле Ван Сабы, с такими системами, как сборка внутри сцены и постоянные улучшения с оборудованием.
- МОД МЕНЮ
- Бог Мод
- Золото, драгоценные камни и ключи не уменьшаются.
- VIP куплен и активен.
- Нет активных объявлений
- VIP-награда, которую можно получить при каждом запуске игры (неограниченное количество драгоценных камней таким образом).
- Можно выбрать 2 навыка вместо 1 при повышении уровня.
Скачать Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП) v4.4.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.