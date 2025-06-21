Описание

Undead City: Zombie Survival — это ролевая игра с видом сверху, в которой супергерои сражаются с зомби. Зомби внезапно появились в городе. Это супергерой, который научился магии, чтобы противостоять этому!? Игрок манипулирует ими и использует различную магию для уничтожения зомби, заполняющих экран.





Зомби появляются на поле боя один за другим. Перемещайте экран, чтобы перемещать героя, уворачиваться от врагов и их заграждений, а также активировать навыки атаки. Побеждая врагов, вы получаете предметы опыта, которые можно подобрать, чтобы повысить уровень персонажей и изучить новые навыки и улучшения. Изучая и улучшая несколько навыков, стремитесь пройти этапы, разделенные на главы.





Undead City: Zombie Survival не имеет ограничений по выносливости. Есть два типа боевых режимов. Некоторые персонажи кажутся злыми из-за убийства Криллина. Это так называемая ролевая игра с видом сверху в стиле Ван Сабы, с такими системами, как сборка внутри сцены и постоянные улучшения с оборудованием.