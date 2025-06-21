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Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП)

Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП) 4.4.4

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Версия:
4.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Unimob Global
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 19:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 543 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 580
Скриншоты
Описание

Undead City: Zombie Survival — это ролевая игра с видом сверху, в которой супергерои сражаются с зомби. Зомби внезапно появились в городе. Это супергерой, который научился магии, чтобы противостоять этому!? Игрок манипулирует ими и использует различную магию для уничтожения зомби, заполняющих экран.


Зомби появляются на поле боя один за другим. Перемещайте экран, чтобы перемещать героя, уворачиваться от врагов и их заграждений, а также активировать навыки атаки. Побеждая врагов, вы получаете предметы опыта, которые можно подобрать, чтобы повысить уровень персонажей и изучить новые навыки и улучшения. Изучая и улучшая несколько навыков, стремитесь пройти этапы, разделенные на главы.


Undead City: Zombie Survival не имеет ограничений по выносливости. Есть два типа боевых режимов. Некоторые персонажи кажутся злыми из-за убийства Криллина. Это так называемая ролевая игра с видом сверху в стиле Ван Сабы, с такими системами, как сборка внутри сцены и постоянные улучшения с оборудованием.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Золото, драгоценные камни и ключи не уменьшаются.
  • VIP куплен и активен.
  • Нет активных объявлений
  • VIP-награда, которую можно получить при каждом запуске игры (неограниченное количество драгоценных камней таким образом).
  • Можно выбрать 2 навыка вместо 1 при повышении уровня.



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 Теги темы: Много денег

Скачать Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП) v4.4.4 MOD APK

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Скачать Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП) 543 Мб Ссылка 2 543 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Undead City: Zombie Survival (Мод, Много денег/ВИП)


Комментарии (1)
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Чебухашка
Чебухашка 30 декабря 2022 08:02
Из всего написаного в описании мода верны только первые две строки.
+2
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