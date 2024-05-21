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iSurvivor: Epic Shoot ‘Em Up (Мод меню)

iSurvivor: Epic Shoot ‘Em Up (Мод меню) 1.0.37

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Версия:
1.0.37
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
id приложения:
com.Gcenter.i.Survivor.Epic.SHMUP
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 814

iSurvivor: Epic Shoot Em Up - это захватывающая игра, которая отправляет игроков в мир, опустошенный демонами и хаосом. В этой игре вы играете роль iSurvivor, одного из последних надежд на спасение человечества от демонической угрозы.


Чудовищные демоны, возглавляемые боссом демонов, захватили мир и начали разрушать его. Они уничтожают всё на своем пути, превращая джунгли в место ужаса и превращая живую природу в нежить. Вашей задачей как iSurvivor является сражение с этими силами зла и восстановление мира.


В этом захватывающем приключении вы будете сталкиваться с различными монстрами и испытывать непредсказуемые события. Игра предлагает не только боевые сражения, но и элементы юмора, которые делают ее особенно интересной.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченное количество драгоценных камней (по умолчанию)

3. Режим Бога

 Теги темы: Мод меню

Скачать iSurvivor: Epic Shoot ‘Em Up (Мод меню) 1.0.37 взлом

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Скачать iSurvivor: Epic Shoot ‘Em Up (Мод меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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