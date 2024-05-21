iSurvivor: Epic Shoot ‘Em Up (Мод меню) 1.0.37
iSurvivor: Epic Shoot Em Up - это захватывающая игра, которая отправляет игроков в мир, опустошенный демонами и хаосом. В этой игре вы играете роль iSurvivor, одного из последних надежд на спасение человечества от демонической угрозы.
Чудовищные демоны, возглавляемые боссом демонов, захватили мир и начали разрушать его. Они уничтожают всё на своем пути, превращая джунгли в место ужаса и превращая живую природу в нежить. Вашей задачей как iSurvivor является сражение с этими силами зла и восстановление мира.
В этом захватывающем приключении вы будете сталкиваться с различными монстрами и испытывать непредсказуемые события. Игра предлагает не только боевые сражения, но и элементы юмора, которые делают ее особенно интересной.
1. Меню
2. Неограниченное количество драгоценных камней (по умолчанию)
3. Режим Бога
Скачать iSurvivor: Epic Shoot ‘Em Up (Мод меню) 1.0.37 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство