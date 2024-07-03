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Dead World Heroes (Мод, Много денег)

Dead World Heroes (Мод, Много денег) 0.9.7_build7

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Версия:
0.9.7_build7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GotoLabs Game Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 957

Dead World Heroes — это стратегическая экшн-игра в реальном времени, в которой подход к жанру отличается от других игр той же категории.


Игроки Dead Planet Heroes управляют студентами академии героев. Им поручено сопроводить этих студентов в безопасное место в мире, который был разрушен из-за конца человечества. Чтобы предотвратить большую катастрофу, угрожающую людям и планете, практикующие должны взять на себя обязательство превратиться в замечательных людей. В этом мире, опустошенном апокалипсисом, вам предстоит искать тех, кому посчастливилось выжить, и уничтожить опасных зомби. Конкретные элементы игрового процесса, которые выделяются на фотографиях Dead World Heroes, не только соответствуют высоким техническим стандартам, но и ошеломляют зрителя.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег


xapk

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Скачать Dead World Heroes (Мод, Много денег) 0.9.7_build7 взлом

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