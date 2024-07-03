Dead World Heroes — это стратегическая экшн-игра в реальном времени, в которой подход к жанру отличается от других игр той же категории.





Игроки Dead Planet Heroes управляют студентами академии героев. Им поручено сопроводить этих студентов в безопасное место в мире, который был разрушен из-за конца человечества. Чтобы предотвратить большую катастрофу, угрожающую людям и планете, практикующие должны взять на себя обязательство превратиться в замечательных людей. В этом мире, опустошенном апокалипсисом, вам предстоит искать тех, кому посчастливилось выжить, и уничтожить опасных зомби. Конкретные элементы игрового процесса, которые выделяются на фотографиях Dead World Heroes, не только соответствуют высоким техническим стандартам, но и ошеломляют зрителя.