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Zombie Hunter D-Day2 (Мод, Без рекламы)

Zombie Hunter D-Day2 (Мод, Без рекламы) 1.1.9

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Версия:
1.1.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clegames Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 746

Zombie Hunter D-Day2 - в последней захватывающей части популярной мобильной игры ZOMBIE HUNTER: SURVIVAL OF THE FITTEST вас ждет настоящее удовольствие, поскольку вас ждут новое оружие, способности и многое другое. Будь то битва с 5 собаками или зомби уровня босса, это ваш шанс взять под контроль свою судьбу и повысить свой уровень, чтобы стать лучшим охотником на зомби.


Zombie Hunter — это динамичная ролевая игра на выживание, в которой игроки будут сражаться с полчищами зомби, защищая свою огневую базу от других игроков. Поскольку другие игроки пытаются проникнуть на вашу базу, вам нужно будет использовать навыки командной работы, чтобы защитить ее вместе со своими товарищами по команде. Победителем станет тот, кто первым уничтожит всех противников в этой области!


Скриншоты

Информация о модах

Не смотрите рекламу, чтобы получить награды, используйте достаточно валюты для улучшения оружия, чтобы получить много валюты.

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Zombie Hunter D-Day2 (Мод, Без рекламы) 1.1.9 взлом

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Скачать Zombie Hunter D-Day2 (Мод, Без рекламы) 126 Мб Ссылка 2 126 Мб

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