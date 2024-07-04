Вражеские войска совершают дьявольские атаки на вашу территорию, и теперь FPS Squad возложил на вас важную ответственность. Вы знаменитый снайпер, которого знают многие, и только у вас хватит смелости противостоять этим атакам. Ваша способность стрелять высоко ценится, и вы можете использовать два оружия одновременно и при этом сохранять темперамент. Теперь вы солдат армии, взяв на себя важнейшую ответственность за защиту этой обширной приграничной территории.





Миссия на этот раз состоит в том, чтобы поддержать новую армию и лично выполнить неотложные дела. Вражеская сторона пытается вас спровоцировать и атаковать территорию вашей армии. Вы известный стрелок и умеете высоко метить, поэтому вам необходимо выполнить эту миссию. Было бы полезно, если бы вы обсудили с военными, чтобы придумать эффективные направления атаки, а также оказать поддержку, когда это больше всего необходимо.







