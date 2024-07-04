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FPS Squad - Gun Shooting Games (Мод, Режим бога)

FPS Squad - Gun Shooting Games (Мод, Режим бога) 6.9

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Версия:
6.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Oscar Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 023

Вражеские войска совершают дьявольские атаки на вашу территорию, и теперь FPS Squad возложил на вас важную ответственность. Вы знаменитый снайпер, которого знают многие, и только у вас хватит смелости противостоять этим атакам. Ваша способность стрелять высоко ценится, и вы можете использовать два оружия одновременно и при этом сохранять темперамент. Теперь вы солдат армии, взяв на себя важнейшую ответственность за защиту этой обширной приграничной территории.


Миссия на этот раз состоит в том, чтобы поддержать новую армию и лично выполнить неотложные дела. Вражеская сторона пытается вас спровоцировать и атаковать территорию вашей армии. Вы известный стрелок и умеете высоко метить, поэтому вам необходимо выполнить эту миссию. Было бы полезно, если бы вы обсудили с военными, чтобы придумать эффективные направления атаки, а также оказать поддержку, когда это больше всего необходимо.




Скриншоты

Информация о модах

Режим Бога, Тупой Враг

 Теги темы: Режим бога

Скачать FPS Squad - Gun Shooting Games (Мод, Режим бога) 6.9 взлом

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Скачать FPS Squad - Gun Shooting Games (Мод, Режим бога) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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