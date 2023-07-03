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Pixel Z Gunner (Мод, Режим бога)

Pixel Z Gunner (Мод, Режим бога) 5.5.5

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Версия:
5.5.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
943
Скриншоты
Описание

Pixel Z Gunner знакомит всех с динамичным геймплеем с симпатичной и дружелюбной блочной пиксельной графикой. Игровой процесс также постоянно расширяется благодаря множеству творческих и захватывающих игровых режимов, чтобы игроки могли испытать волнение, сражаясь в ожесточенных битвах с друзьями.


Разнообразие игровых режимов является преимуществом, когда каждый вариант имеет существенные различия в стиле, темпе и целях, которые необходимо достичь игрокам. Это также влияет на достижения или навыки людей при убийстве многих типов зомби за ограниченное время. В будущем в игровом процессе появятся более сложные игровые режимы, которые станут новой возможностью для каждого испытать себя с абсолютной сложностью.




Информация о модах

God Mod

One Hit Kill

Неограниченные патроны


Советы: Моды Бога и One Hit Kill не работают для босса.

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Pixel Z Gunner (Мод, Режим бога) v5.5.5 MOD APK

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Скачать Pixel Z Gunner (Мод, Режим бога) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

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