Описание

Pixel Z Gunner знакомит всех с динамичным геймплеем с симпатичной и дружелюбной блочной пиксельной графикой. Игровой процесс также постоянно расширяется благодаря множеству творческих и захватывающих игровых режимов, чтобы игроки могли испытать волнение, сражаясь в ожесточенных битвах с друзьями.





Разнообразие игровых режимов является преимуществом, когда каждый вариант имеет существенные различия в стиле, темпе и целях, которые необходимо достичь игрокам. Это также влияет на достижения или навыки людей при убийстве многих типов зомби за ограниченное время. В будущем в игровом процессе появятся более сложные игровые режимы, которые станут новой возможностью для каждого испытать себя с абсолютной сложностью.







