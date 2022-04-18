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Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки)

Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки) 3.2.0

4
4
Скачать (340 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SkyDragon Games
Версия:
3.2.0
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 340 Мб
id приложения:
skydragon.honorofkings
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
2
Просмотров:
8 223

Road of Kings - это захватывающая игра, которая перенесет вас в огромное королевство, где вам предстоит сражаться за власть и участвовать в различных битвах. В этой игре у вас будет возможность строить и улучшать здания, чтобы развивать свое королевство и повышать его эффективность.


Главным элементом игры являются автоматические сражения, которые требуют от вас стратегического мышления и мастерства тактики. Вы сможете управлять персонажами и разрабатывать уникальные стратегии для победы в сражениях. Кроме того, игра предлагает разнообразные персонажи, которые заполнят мир игры и добавят разнообразия в матчи.


Road of Kings обещает захватывающий игровой опыт и возможность соревноваться с другими игроками в реальном времени. Если вы увлекаетесь стратегическими играми и сражениями за власть, то данная игра может понравиться вам.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное использование навыков (используйте авторекомендацию)
  • Всегда критический

Скачать Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки) 3.2.0 взлом

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Скачать Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки)
340 Мб
Ссылка 2
340 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Road of Kings - Endless Glory (Мод, Навыки)


Комментарии (2)
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Roman
Roman 5 декабря 2022 22:55
Вип 17 где он?
0
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Грем
Грем 18 апреля 2022 21:55
Клон султана
0
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