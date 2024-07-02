GTA Alien Invasion — это бесплатный мод для Grand Theft Auto V, в котором вместо роли обычного гражданина игроки получают возможность сражаться с инопланетным вторжением. Действие игры разворачивается в огромном открытом мире Лос-Сантоса, знакомого из Grand Theft Auto V, но теперь этот мир наполнен инопланетянами и космическими кораблями НЛО.





Игроки обнаружат, что окружающая среда остается знакомой, однако контекст изменен. Сражения будут происходить на знакомых улицах Лос-Сантоса, но теперь город заполонен флотами НЛО и враждебными инопланетными солдатами. Противостояние инопланетянам требует мощного арсенала. Игра предлагает разнообразное традиционное оружие, такое как пулеметы и гранатометы, а также передовое инопланетное энергетическое оружие. Это добавляет новый уровень вызова и увлекательности к игровому процессу, предлагая игрокам уникальный опыт, где они могут использовать сочетание земного и инопланетного вооружения, чтобы защитить Лос-Сантос от космической угрозы.