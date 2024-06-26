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VVVVVV (Полная версия)

VVVVVV (Полная версия) 2.2.4

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Версия:
2.2.4
Требования:
Android 2.3
Разработчик:
Terry Cavanagh
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1

VVVVVV, созданный автором Super Hexagon, является популярным инди-платформером 2010 года, который теперь доступен на Android. Этот захватывающий и увлекательный проект завоевал награду Indiecade 2010 года как самая увлекательная/захватывающая игра.


Энтони Берч из Destructoid дал игре оценку 10/10, назвав её "одним из лучших платформеров, в которые он когда-либо играл". Майкл Роуз из Indiegames.com заявил, что "эта игра невероятна", а Квинтин Смит из Rock Paper Shotgun отметил, что "самые лучшие видеоигры оставляют у вас массу воспоминаний, которые настолько разнообразны и увлекательны, что вы можете листать их, как фотоальбом. VVVVVV - одна из таких игр".


Игра предлагает уникальный опыт с захватывающими уровнями, головоломками и атмосферой ретро-игр. Теперь у вас есть возможность насладиться этой классикой инди-гейминга на своих мобильных устройствах.


Скриншоты

Информация о модах

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