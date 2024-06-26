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Furry Sniper: Wild Shooting (Мод, Без рекламы)

Furry Sniper: Wild Shooting (Мод, Без рекламы) 2308.16.24

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Версия:
2308.16.24
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GameGears
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7

Furry Sniper: Wild Shooting — это шутер-тир с потрясающей графикой, оригинальными персонажами и увлекательным геймплеем. В мире антропоморфных зверей, которые ведут сражения и участвуют в локальных стычках, участники будут помогать своим подопечным справляться с различными задачами, используя футуристические снайперские винтовки.


В этой игре важно быстро реагировать на угрозы, точно поражать цели и использовать окружение для защиты и нанесения урона спрятавшимся врагам. Каждый сценарий уникален и требует продуманных стратегий и навыков стрельбы. Игрокам придется полагаться не только на оптический прицел, но и на свои тактические способности.


Furry Sniper: Wild Shooting предлагает разнообразные миссии и интересные задания, что делает игру захватывающим приключением для любителей шутеров и ярких персонажей. Готовьтесь к динамичным боям и станьте лучшим снайпером в мире антропоморфных зверей!


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Скачать Furry Sniper: Wild Shooting (Мод, Без рекламы) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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