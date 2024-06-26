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Scrappage (Мод, Много денег)

Scrappage (Мод, Много денег) 1.1.46

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Версия:
1.1.46
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Geekspree
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 818 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33

Scrappage - это масштабный экшен, в котором игроки сталкиваются с мутантами, но они не являются главной целью протагониста. Мутанты выступают в роли декораций и помех, иногда весьма серьёзных, но всё же лишь преград на пути к основной цели. В постапокалиптическом будущем, главный герой, будучи рабом, смог освободиться и выжить в опасных пустошах. Теперь его миссия - вернуть долги, покарать обидчиков и спасти других оставшихся на цепи.


Игра предлагает полноценную систему улучшения и инвентаря, позволяющую игрокам настраивать своего персонажа под различные боевые стратегии. Большое количество предметов лута и вооружения делает каждую находку значимой и полезной. Десятки типов врагов, каждый из которых требует уникального подхода, обеспечивают разнообразие и динамику в сражениях.


Выполнение заданий, динамичные сражения и богатый игровой мир предлагают увлекательный и захватывающий опыт. Scrappage включает в себя множество элементов, которые не оставят равнодушным ни одного поклонника жанра.


Скриншоты

Информация о модах

  • Много денег
  • Все разблокировано
 Теги темы: Много денег

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