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World Fishing (Мод меню)

World Fishing (Мод меню) 0.3.1

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Версия:
0.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10

World Fishing переносит игроков прямо в красивый и захватывающий мир рыбалки по всему миру. Эта игра, созданная с основной целью имитации реального опыта рыбалки, выходит за рамки простого развлечения и становится процессом исследования различных водных сред и самой страсти к рыбалке. В ней вы сможете наслаждаться красивыми пейзажами, пробуя свои силы в рыбалке в разных уголках планеты, от тропических лагун до холодных северных озер.


Игра предлагает игрокам уникальную возможность открытия, развлечения и личного развития, независимо от их уровня мастерства. Будь вы профессиональным рыбаком или просто любителем, эта игра предоставит вам множество захватывающих моментов и новых знаний о рыбалке. Вам предстоит освоить различные техники рыбалки, поймать редкие и экзотические виды рыб, а также участвовать в захватывающих турнирах, чтобы доказать свое мастерство.


Эта игра станет идеальным выбором для всех, кто интересуется фантастической сферой рыбалки. Яркая графика, реалистичные механики и глубокий геймплей делают World Fishing незабываемым опытом. Присоединяйтесь к мировому сообществу рыболовов и откройте для себя увлекательный мир рыбалки, полный приключений и новых открытий.


Скриншоты

Информация о модах

Меню:

> Множитель урона

> Слабая рыба

> Неограниченная валюта.

 Теги темы: рыбалка, Мод меню

Скачать World Fishing (Мод меню) 0.3.1 взлом

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Скачать World Fishing (Мод меню) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб

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