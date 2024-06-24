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Гоночная игра для малышей (Мод, Unlocked)

Гоночная игра для малышей (Мод, Unlocked) 6.1.0

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Версия:
6.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ABUZZ
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1

Гоночная игра для малышей — это увлекательная и красочная игра, специально разработанная для детей до пяти лет, которые обожают гонки. В отличие от обычных гоночных игр, предназначенных для подростков и взрослых, эта игра создана с учетом потребностей и возможностей малышей, предлагая простой и интуитивно понятный геймплей.


Основное управление в игре значительно упрощено, чтобы дети могли легко освоиться и наслаждаться процессом без лишнего стресса. В игре много анимации, что делает её визуально привлекательной и интересной для маленьких игроков. Яркие мультяшные транспортные средства и красочные трассы создают захватывающую атмосферу, способную надолго увлечь ребёнка.


Игра позволяет детям перемещаться по различным уровням, постепенно усложняя задания, что способствует развитию их навыков и координации. Это безопасная и веселая среда, где дети могут наслаждаться гонками без риска и сложных вызовов, адаптированная специально для их возраста и интересов.


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Информация о модах

Все разблокировано

 Теги темы: Unlocked, Для детей

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Скачать Гоночная игра для малышей (Мод, Unlocked) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

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