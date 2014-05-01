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Dark Riddle 3 - Strange Hill (Мод, Много денег)

Dark Riddle 3 - Strange Hill (Мод, Много денег) 1.0.1

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PAGA GAMES
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15

Dark Riddle 3 - Strange Hill — продолжение популярной серии приключенческих игр, где игрокам предстоит вновь противостоять коварному и полному мрачных тайн соседу. В новом выпуске сеттинг и условия значительно расширились по сравнению с первой частью, предлагая ещё больше неожиданностей и интриг. Фанатам рекомендуется отрешиться от реальности и погрузиться в увлекательные разведывательные рейды, погони, исследование и взаимодействие с другими персонажами.


Игрокам предстоит пройти через множество испытаний, открывая всё новые и новые тайны странного соседа. В этом выпуске к главному злодею присоединяются его родственники, что значительно повышает уровень напряжения и добавляет новые сложности и опасности для вашего персонажа. Взаимодействие с этими новыми персонажами потребует от игроков ещё большего мастерства и стратегического мышления.


Dark Riddle 3 - Strange Hill предлагает увлекательный геймплей, насыщенный интригующими событиями и разнообразными задачами. Игроков ждёт захватывающее приключение, полное неожиданных поворотов и опасностей, которое не оставит равнодушными поклонников серии и любителей приключенческих игр.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Dark Riddle 3 - Strange Hill (Мод, Много денег) 1.0.1 взлом

Можно скачать версию "1.0.0", новая версия скоро появится!


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Скачать Dark Riddle 3 - Strange Hill (Мод, Много денег) 328 Мб Ссылка 2 328 Мб

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