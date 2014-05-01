Car Mechanic Shop Simulator 3D — это увлекательный симулятор магазина, который предлагает поклонникам жанра отойти от привычных продуктовых площадок и заняться продажей автомобильных запчастей. В этой игре вам предстоит управлять собственным магазином, следить за заполненностью полок и стеллажей, консультировать и обслуживать клиентов, а также своевременно заказывать новые партии товаров.





Вам предстоит находить уникальные запчасти, которых нет у конкурентов, и продумывать расширение своего бизнеса. Используйте редактор, чтобы сделать новые территории еще более удобными и продуктивными для работы. Стратегическое планирование и внимательное управление ресурсами станут ключевыми аспектами для успеха вашего магазина.





Car Mechanic Shop Simulator 3D также порадует вас хорошей графикой, которая делает геймплей не только увлекательным, но и визуально привлекательным. Погрузитесь в мир автомобильных запчастей и станьте настоящим мастером продаж в этой реалистичной и захватывающей игре!