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Car Mechanic Shop Simulator 3D (Мод, Много денег)

Car Mechanic Shop Simulator 3D (Мод, Много денег) 0.1.3

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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23

Car Mechanic Shop Simulator 3D — это увлекательный симулятор магазина, который предлагает поклонникам жанра отойти от привычных продуктовых площадок и заняться продажей автомобильных запчастей. В этой игре вам предстоит управлять собственным магазином, следить за заполненностью полок и стеллажей, консультировать и обслуживать клиентов, а также своевременно заказывать новые партии товаров.


Вам предстоит находить уникальные запчасти, которых нет у конкурентов, и продумывать расширение своего бизнеса. Используйте редактор, чтобы сделать новые территории еще более удобными и продуктивными для работы. Стратегическое планирование и внимательное управление ресурсами станут ключевыми аспектами для успеха вашего магазина.


Car Mechanic Shop Simulator 3D также порадует вас хорошей графикой, которая делает геймплей не только увлекательным, но и визуально привлекательным. Погрузитесь в мир автомобильных запчастей и станьте настоящим мастером продаж в этой реалистичной и захватывающей игре!


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Информация о модах

Деньги/Энергия/Нет рекламы

 Теги темы: Много денег

Скачать Car Mechanic Shop Simulator 3D (Мод, Много денег) 0.1.3 взлом

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Скачать Car Mechanic Shop Simulator 3D (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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