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College: Perfect Match (Мод, Бесплатные покупки)

College: Perfect Match (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.63

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amrita Studio
Версия:
1.0.63
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 206 Мб
id приложения:
com.amrita.college
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
8 972

College: Perfect Match — это игра, погружающая игроков в захватывающий мир студенческой жизни. В этой симуляции игроки берут на себя роль нового профессора в женском колледже. Игра дает возможность исследовать интересные и динамичные взаимодействия с разнообразными персонажами, предлагая уникальный опыт общения и налаживания отношений в академической среде.


Игра позволяет игрокам погрузиться в мир студенчества, где каждое решение может повлиять на их отношения с другими персонажами и их личный рост. Эта игра не только развлекает, но и предлагает уникальную перспективу на жизнь в колледже, позволяя игрокам создать свои собственные уникальные истории в рамках учебного заведения. Это идеальная возможность для любителей симуляторов и игр, основанных на создании отношений, окунуться в увлекательный виртуальный мир студенческой жизни.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1


  • Неограниченная жизнь
  • Неограниченное вращение колес
  • Награда за вращение колеса x999
  • Информация: у вас есть неограниченное количество бриллиантов и бустер с неограниченным количеством вращений.


MOD V2


  • Бесплатная покупка в приложении
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать College: Perfect Match (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.63 взлом

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MOD V1
206 Мб
MOD V2
206 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
206 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
206 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о College: Perfect Match (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Mik
Mik 30 ноября 2023 14:44
Мод не работает(((
+9
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