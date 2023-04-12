android-1.ru / Игры / На русском / Settlement Survival (Полная версия)
Settlement Survival (Полная версия)

Settlement Survival (Полная версия) 1.0.57

18
12
Скачать (398 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
X.D. Network
Версия:
1.0.57
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 398 Мб
id приложения:
com.xd.SettlementSurvival.gp.global
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
2
Просмотров:
22 404

Settlement Survival — это захватывающая стратегическая игра, в которой вы должны использовать свои навыки и инстинкты выживания, чтобы построить процветающую деревню в пустынном мире. Вам нужно будет исследовать окружающую среду, собирать ресурсы, посещать миссии и сражаться с врагами, чтобы обеспечить выживание вашего поселения.


Испытайте себя в этой уникальной стратегической игре на выживание и создайте сильную деревню, где вы сможете отправиться в различные приключения и выжить в пустынном мире. По мере прохождения улучшайте свои тактические знания и исследуйте обширные тайны выживания в поселении.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Settlement Survival (Полная версия) 1.0.57 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Settlement Survival (Полная версия)
398 Мб
Ссылка 2
398 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Rampage Little Shrimp (Мод меню)
Rampage Little Shrimp (Мод меню)
Версия: 1.30
дикий пантера Animal жизнь сим (Полная версия)
дикий пантера Animal жизнь сим (Полная версия)
Версия: 1.1
Crazy Pirates (Мод Меню)
Crazy Pirates (Мод Меню)
Версия: 1.20
Backrooms - Хоррор Раннер Игра (Мод, Много денег)
Backrooms - Хоррор Раннер Игра (Мод, Много денег)
Версия: 1.0
Summoner Hero (Мод меню)
Summoner Hero (Мод меню)
Версия: 1.0.4
An Otaku like me has 2Fiancees (Мод, Бесплатный выбор)
An Otaku like me has 2Fiancees (Мод, Бесплатный выбор)
Версия: 2.1.2
Depracated (Мод, Много алмазов)
Depracated (Мод, Много алмазов)
Версия: 1.3.5
Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды)
Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 2.8.0

Отзывы о Settlement Survival (Полная версия)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Hamster
Hamster 28 апреля 2023 09:41
Молодец Г@НД0
Н старую версию поставил 🖕🏻
-5
Ответить
Terd
Terd 12 апреля 2023 14:54
Это демо версия
-6
Ответить