Settlement Survival — это захватывающая стратегическая игра, в которой вы должны использовать свои навыки и инстинкты выживания, чтобы построить процветающую деревню в пустынном мире. Вам нужно будет исследовать окружающую среду, собирать ресурсы, посещать миссии и сражаться с врагами, чтобы обеспечить выживание вашего поселения.





Испытайте себя в этой уникальной стратегической игре на выживание и создайте сильную деревню, где вы сможете отправиться в различные приключения и выжить в пустынном мире. По мере прохождения улучшайте свои тактические знания и исследуйте обширные тайны выживания в поселении.