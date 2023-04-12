Settlement Survival (Полная версия) 1.0.57
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
X.D. Network
Версия:
1.0.57
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 398 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
2
Просмотров:
22 404
Settlement Survival — это захватывающая стратегическая игра, в которой вы должны использовать свои навыки и инстинкты выживания, чтобы построить процветающую деревню в пустынном мире. Вам нужно будет исследовать окружающую среду, собирать ресурсы, посещать миссии и сражаться с врагами, чтобы обеспечить выживание вашего поселения.
Испытайте себя в этой уникальной стратегической игре на выживание и создайте сильную деревню, где вы сможете отправиться в различные приключения и выжить в пустынном мире. По мере прохождения улучшайте свои тактические знания и исследуйте обширные тайны выживания в поселении.
Информация о модах
Полная версия
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