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Summoner Hero (Мод меню)

Summoner Hero 1.0.5

Мод меню
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Unimob Global
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
791
Скриншоты
Описание

Мир Summoner Hero – это волшебное место, где игроки могут призывать и тренировать множество различных героев, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и способностями. Эти герои помогут игрокам в борьбе с темными силами и демоническими противниками, которые угрожают миру.


Одной из особенностей игры является гибкость игрового процесса. Традиционный сюжетный режим RPG позволяет игрокам погрузиться в захватывающую историю с различными персонажами, заданиями и загадками. В то время как многопользовательская сетевая боевая арена предоставляет возможность соревноваться с другими игроками со всего мира, тестируя свои навыки и тактики в эпических сражениях. Карточный стратегический режим вводит новый элемент стратегии, где игроки могут собирать, обмениваться и улучшать карточки своих героев, создавая непобедимые команды для битвы.


Кроме того, в Summoner Hero особое внимание уделяется графике и дизайну. Подробно прорисованные локации, динамичные боевые анимации и потрясающие спецэффекты делают каждый момент игры настоящим зрелищем.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Summoner Hero (Мод меню) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб

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