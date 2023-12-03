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Metal Brother (Мод, Много золота)

Metal Brother (Мод, Много золота) v2.17b

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Версия:
v2.17b
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Albert Zig
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 644
Скриншоты
Описание

Динамичный шутер с боковой прокруткой, который проведет игроков через целый ряд столкновений с врагами, от вооруженных пулеметами пехотинцев до чуваков на летающих дронах-вертолетах в форме автомобилей. Metal Brother включает в себя широкий спектр оружия, включая пулеметы, гранаты, дробовики и многое другое, чтобы развлекать вас часами.


Поклонники аркадных 2D-шутеров: эта игра идеально подходит для всех, кто любит играть в этом жанре или хочет попробовать что-то новое. Его визуальные эффекты привлекательны, а его игровой процесс может заставить игроков чувствовать себя как дома, а также обеспечивает достаточно инноваций, чтобы поддерживать интерес. Развлечения в этой игре заставят игроков возвращаться снова и снова.


Информация о модах

[ Меню плеера ]


  • Режим бога
  • Убийство одним выстрелом
  • Быстрый огонь
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 Теги темы: Много монет

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