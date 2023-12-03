Описание

Динамичный шутер с боковой прокруткой, который проведет игроков через целый ряд столкновений с врагами, от вооруженных пулеметами пехотинцев до чуваков на летающих дронах-вертолетах в форме автомобилей. Metal Brother включает в себя широкий спектр оружия, включая пулеметы, гранаты, дробовики и многое другое, чтобы развлекать вас часами.





Поклонники аркадных 2D-шутеров: эта игра идеально подходит для всех, кто любит играть в этом жанре или хочет попробовать что-то новое. Его визуальные эффекты привлекательны, а его игровой процесс может заставить игроков чувствовать себя как дома, а также обеспечивает достаточно инноваций, чтобы поддерживать интерес. Развлечения в этой игре заставят игроков возвращаться снова и снова.