Версия:
v2.17b
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Albert Zig
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 644
Описание
Динамичный шутер с боковой прокруткой, который проведет игроков через целый ряд столкновений с врагами, от вооруженных пулеметами пехотинцев до чуваков на летающих дронах-вертолетах в форме автомобилей. Metal Brother включает в себя широкий спектр оружия, включая пулеметы, гранаты, дробовики и многое другое, чтобы развлекать вас часами.
Поклонники аркадных 2D-шутеров: эта игра идеально подходит для всех, кто любит играть в этом жанре или хочет попробовать что-то новое. Его визуальные эффекты привлекательны, а его игровой процесс может заставить игроков чувствовать себя как дома, а также обеспечивает достаточно инноваций, чтобы поддерживать интерес. Развлечения в этой игре заставят игроков возвращаться снова и снова.
Информация о модах
[ Меню плеера ]
- Режим бога
- Убийство одним выстрелом
- Быстрый огонь
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