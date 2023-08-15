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Супер Шахтёр : Вырасти Шахтёра (Мод, Много денег)

Супер Шахтёр : Вырасти Шахтёра (Мод, Много денег) 2.0.9

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Версия:
2.0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Danchoco
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 907
Скриншоты
Описание

Супер Шахтёр : Вырасти Шахтёра — это пиксельный 2D-симулятор, в котором игроки будут заниматься различными видами деятельности, чтобы получить максимальную выгоду. Им предстоит вгрызаться в недра земли, добывать полезные ископаемые, нанимать в помощники уникальных персонажей и выполнять различные задания. Устали от нудных, скучных и однообразных игр? Тогда Grow Miner для вас! Grow Miner предлагает богатый игровой опыт, привлекая игроков захватывающим геймплеем и заманчивыми квестами.


Говорят, что картинка стоит тысячи слов, но наш 2D-пиксельный «симулятор тапа» по-прежнему творит чудеса. С Super Miner вы, наконец, можете создать свой собственный уникальный мир, в котором будут жить ваши игроки. Прикоснитесь к недрам земли и исследуйте глубины любой игры или приложения, над которыми вы работаете.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Супер Шахтёр : Вырасти Шахтёра (Мод, Много денег) v2.0.9 MOD APK

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Скачать Супер Шахтёр : Вырасти Шахтёра (Мод, Много денег) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Супер Шахтёр : Вырасти Шахтёра (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Артëм
Артëм 15 августа 2023 12:58
Не работает
0
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