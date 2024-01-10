Описание

Присоединяйтесь к Idle Pet Shelter, где вы сможете управлять собственным приютом для домашних животных и найти для кошек новую любящую семью!





Возьмите кошек по вашему выбору! В Idle Pet Shelter вы являетесь владельцем собственного приюта для домашних животных. Позаботьтесь о кошках и наслаждайтесь игрой, которая становится все более сложной по мере взросления ваших котят. Играйте совершенно бесплатно, следите за историей и работой выбранной вами кошки, открывая дополнительные уровни по мере того, как они вырастают из котят во взрослых. Играйте с более чем 50 кошками, и скоро их станет больше!





Открывайте наклейки и зарабатывайте монеты, чтобы покупать за них предметы между уровнями! «Управляйте собственным приютом для домашних животных» — это именно то, что вы можете делать в Idle Pet Shelter. В этой веселой онлайн-игре вы также можете приютить домашних животных и позаботиться о них, так почему бы и нет