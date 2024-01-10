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Idle Pet Shelter (Мод меню)

Idle Pet Shelter (Мод меню) 1.25.0

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Версия:
1.25.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
OUTLOU:D GAMES
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 266
Скриншоты
Описание

Присоединяйтесь к Idle Pet Shelter, где вы сможете управлять собственным приютом для домашних животных и найти для кошек новую любящую семью!


Возьмите кошек по вашему выбору! В Idle Pet Shelter вы являетесь владельцем собственного приюта для домашних животных. Позаботьтесь о кошках и наслаждайтесь игрой, которая становится все более сложной по мере взросления ваших котят. Играйте совершенно бесплатно, следите за историей и работой выбранной вами кошки, открывая дополнительные уровни по мере того, как они вырастают из котят во взрослых. Играйте с более чем 50 кошками, и скоро их станет больше!


Открывайте наклейки и зарабатывайте монеты, чтобы покупать за них предметы между уровнями! «Управляйте собственным приютом для домашних животных» — это именно то, что вы можете делать в Idle Pet Shelter. В этой веселой онлайн-игре вы также можете приютить домашних животных и позаботиться о них, так почему бы и нет


Информация о модах

ㆍМод меню

ㆍНеограниченное количество монет ( даже без монет )

ㆍНеограниченное количество драгоценных камней ( не уменьшается )

ㆍНеограниченное количество медалей ( не уменьшается )


MOD V2


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Pet Shelter (Мод меню) v1.25.0 MOD APK

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MOD V1 104 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 104 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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