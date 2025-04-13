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Кейс Симулятор SOP

Кейс Симулятор SOP 1.10

Оригинал

Щелчок, вспышка, выпадение мечты — всё удовольствие без риска и трат
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Версия:
1.10
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GE Games Edition
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Кейс Симулятор SOP — это чистый азарт без последствий. Здесь не нужно раскошеливаться, чтобы испытать то самое волнение, когда барабан замирает, а перед глазами проносится целый калейдоскоп редких скинов. Всё, как в большой игре: звуки, анимации, коллекции — только без реальной боли от неудачного дропа. Можно экспериментировать, собирать идеальные комбинации, сравнивать редкости, изучать ассортимент — и всё это в удобной, наглядной форме, где главный ресурс — ваше любопытство.


В Кейс Симулятор SOP нет ставок, но есть эмоции: ожидание, разочарование, восторг и — главное — свобода. Захотели открыть десять кейсов подряд? Пожалуйста. Интересно, какие скины можно собрать в одной коллекции? Изучайте. Это идеальный способ для фанатов кастомизации разобраться, что вообще существует в мире внутриигровой косметики, не потратив ни копейки. А если вы просто любите залипнуть в приятный и динамичный процесс — этот симулятор точно затянет.


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 Теги темы: оригинал

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Скачать Кейс Симулятор SOP 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

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