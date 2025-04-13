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Realistic Driver Simulator

Realistic Driver Simulator 1.0.0

Оригинал

Руль в руках, мотор урчит, а впереди — вся реальность, но на ваших условиях
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
M.O.A.B
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Realistic Driver Simulator — это не просто игра про вождение, это личный автожурнал, в который вы вписываете каждый поворот, каждую пробку, каждую случайную гонку у светофора. Здесь — всё по-взрослому: реальные русские легковушки, бензин, который внезапно заканчивается, и шаурма, без которой не выдержать смену таксиста. Вы не просто катаетесь — вы живёте в городе, где каждый маршрут может стать работой, испытанием или просто вечерним катанием под шум дождя. Хотите заработать? Беритесь за доставку еды. Предпочитаете острые ощущения? Вперёд на гонки. Всё это — не моды, а внутренняя логика мира, в который реально поверить.


Атмосфера в Realistic Driver Simulator ловит с первых секунд. Детализированные салоны автомобилей — будто вы действительно закрыли за собой дверь старенькой «девятки». Погода меняется: тут тебе и морось по стеклу, и вечерний смог, и редкое солнце в московском небе. А город живой: со своими маршрутами, заправками, кафе и дилерскими салонами, где можно прицениться к следующей мечте на колёсах. Управление точное, физика не прощает лени, а кастомизация позволяет выжать из вашего авто максимум характера. Это симулятор, где реальность — не граница, а игровое поле.


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