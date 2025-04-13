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La Strada

La Strada 0.3.2

Оригинал

Между асфальтом и горизонтом — вся дорога только ваша, если сможете удержать руль
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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
C51 Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 379 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

La Strada — это не просто симулятор, это настоящее дорожное приключение с акцентом на свободу, масштаб и реализм. Здесь нет навязанных маршрутов и навигаторов, которые диктуют путь: хотите — петляйте по загруженным городским улицам, хотите — уходите в тишину шоссе, где только вы, двигатель и линия горизонта. Мир открыт, велик и дышит — он живёт независимо от вас, но ждет, пока вы включите зажигание. Зарабатывайте на доставках, пробуйте себя в разных ролях, тюнингуйте тачку под себя — от цвета дисков до шипения турбины.


Физика в La Strada — отдельный герой. Каждое ускорение чувствуешь в теле, каждую ошибку — в звуке вмятины. Машины ведут себя как настоящие: сцепление, крены, тормозной путь — всё учитывается. А после первого серьёзного ДТП вы уже вряд ли будете гнать под 140, зная, что лобовуха может треснуть, а колёса начнут уводить. Игра не наказывает — она воспитывает. И делает это через удовольствие. Через бесконечную дорогу, закат в лобовое, плавный поворот, идеальное торможение у светофора. Здесь вы — водитель. Не гонщик, не герой. Просто человек за рулем, живущий своей дорогой.


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