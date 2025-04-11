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Mechanic: Car Tuning Simulator (Мод, Без рекламы)

Mechanic: Car Tuning Simulator 1

Без рекламы

Из гаража — в легенды улиц: стань мастером, которому доверяют скорость
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Версия:
1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Azat Dauletyarov
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 607 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Mechanic: Car Tuning Simulator — это больше, чем просто игра. Это полное погружение в мир автотюнинга, где каждый болт, каждая шайба и каждое решение имеет значение. Ты начинаешь как обычный механик в своём гараже, но шаг за шагом строишь машину мечты — и свою репутацию вместе с ней.


Собирай автомобили с нуля: устанавливай двигатель, настрой коленвал, выбирай поршни, прокачивай сцепление и перебирай подвеску. Всё это влияет не только на внешний вид, но и на реальные показатели на трассе. Когда твоя сборка готова — выводи её на улицы. Соревнуйся в гонках, докажи, что ты не просто хороший механик, а настоящий мастер настройки, который чувствует машину как продолжение себя.


Mechanic: Car Tuning Simulator предлагает реалистичный 3D-опыт с детальной визуализацией деталей, расширенными настройками и глубоким геймплеем. Здесь ценится не только скорость, но и точность. Ты сам решаешь, каким будет каждый автомобиль — от дрифтового монстра до идеальной прямолинейной ракеты. В этом гараже ты — главный.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Mechanic: Car Tuning Simulator (Мод, Без рекламы) 607 Мб Ссылка 2 607 Мб
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