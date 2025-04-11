Описание

Mechanic: Car Tuning Simulator — это больше, чем просто игра. Это полное погружение в мир автотюнинга, где каждый болт, каждая шайба и каждое решение имеет значение. Ты начинаешь как обычный механик в своём гараже, но шаг за шагом строишь машину мечты — и свою репутацию вместе с ней.





Собирай автомобили с нуля: устанавливай двигатель, настрой коленвал, выбирай поршни, прокачивай сцепление и перебирай подвеску. Всё это влияет не только на внешний вид, но и на реальные показатели на трассе. Когда твоя сборка готова — выводи её на улицы. Соревнуйся в гонках, докажи, что ты не просто хороший механик, а настоящий мастер настройки, который чувствует машину как продолжение себя.





Mechanic: Car Tuning Simulator предлагает реалистичный 3D-опыт с детальной визуализацией деталей, расширенными настройками и глубоким геймплеем. Здесь ценится не только скорость, но и точность. Ты сам решаешь, каким будет каждый автомобиль — от дрифтового монстра до идеальной прямолинейной ракеты. В этом гараже ты — главный.