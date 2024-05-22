Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов) 1.0.45
Adventure Island Merge - это место, где вы сможете уйти от повседневной рутины и окунуться в увлекательные приключения слияния вместе с прекрасными друзьями. Здесь вы создадите новую жизнь, развивая и украшая свой остров, достигая успеха благодаря вашему творчеству и усилиям. Вам предстоит построить процветающий остров, выполняя множество задач и объединяя последовательности предметов, чтобы заработать заслуженное признание.
Благодаря вашей преданности и стратегическому мышлению вы сможете преобразить пустой остров в райское место, полное жизни и разнообразия. Погрузитесь в мир слияния, где каждый шаг приближает вас к созданию уникального и прекрасного места, где жизнь бьет ключом. Adventure Island Merge приглашает вас присоединиться к этому захватывающему путешествию и сделать свой остров местом, о котором вы всегда мечтали.
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное украшение
- Неограниченная энергия*
*вы можете купить неограниченное количество энергии за алмазы
Скачать Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов) 1.0.45 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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