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Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов)

Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов) 1.0.45

11
6
Скачать (322 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
FlyBird Casual Games
Версия:
1.0.45
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 322 Мб
id приложения:
com.flybirdgames.adventureislandmerge
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
10 171

Adventure Island Merge - это место, где вы сможете уйти от повседневной рутины и окунуться в увлекательные приключения слияния вместе с прекрасными друзьями. Здесь вы создадите новую жизнь, развивая и украшая свой остров, достигая успеха благодаря вашему творчеству и усилиям. Вам предстоит построить процветающий остров, выполняя множество задач и объединяя последовательности предметов, чтобы заработать заслуженное признание.


Благодаря вашей преданности и стратегическому мышлению вы сможете преобразить пустой остров в райское место, полное жизни и разнообразия. Погрузитесь в мир слияния, где каждый шаг приближает вас к созданию уникального и прекрасного места, где жизнь бьет ключом. Adventure Island Merge приглашает вас присоединиться к этому захватывающему путешествию и сделать свой остров местом, о котором вы всегда мечтали.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное украшение
  • Неограниченная энергия*

*вы можете купить неограниченное количество энергии за алмазы

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов) 1.0.45 взлом

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Скачать Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов)
322 Мб
Ссылка 2
322 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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