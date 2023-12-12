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BloodBox (Мод, Без рекламы)

BloodBox (Мод, Без рекламы) 0.7.40

29
4
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Vavilichev
Версия:
0.7.40
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 460 Мб
id приложения:
com.DefaultCompany.BloodBox
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
29
Комментарии:
0
Просмотров:
16 154

BloodBox - это захватывающий файтинг, который привносит динамичные бои и жутких зомби в мир мобильных игр. В этой игре игрокам предоставляется возможность сразиться с опасными нежитью, используя разнообразное оружие и навыки.


Графика игры выполнена в реалистичном стиле, что добавляет атмосферности и визуальной привлекательности. Игрокам предстоит исследовать беспорядочный город, сражаться с врагами и выполнять различные задачи. Однако одной из особенностей BloodBox является возможность соревноваться с игроками со всего мира. Это добавляет элемент соревновательности и вызова, делая игру еще более увлекательной. Если вы цените динамичные бои и атмосферу ужаса, BloodBox может стать отличным выбором для вашего мобильного развлечения.


Скриншоты

Информация о модах

Без рекламы

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Скачать BloodBox (Мод, Без рекламы) 460 Мб Ссылка 2 460 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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