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Crazy Hospital: Doctor Dash (Мод, Много монет)

Crazy Hospital: Doctor Dash (Мод, Много монет) 1.0.68

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smart Fun Casual Games
Версия:
1.0.68
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 535 Мб
id приложения:
com.smartfunapps.crazyhospital
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 819

Crazy Hospital: Doctor Dash — это игра в жанре тайм-менеджмент с захватывающим и захватывающим геймплеем, в которой игрок берет на себя роль врача больницы. Эта игра представляет собой игровой процесс-симулятор управления здоровьем, разработанный для устройств Android и iOS. Игра направлена на максимально быстрое лечение пациентов с помощью различных инструментов и медицинских предметов. Игрок также должен мудро управлять своим временем по ходу игры, поскольку у каждого пациента свой срок и болезнь.


Вы будете играть за чокнутого доктора, который владеет больницей и должен спасти жителей города от постоянно растущей эпидемии странных болезней и ряда проблем со здоровьем. Вы должны использовать медицинские знания для диагностики и лечения пациентов, одновременно управляя их временем и ресурсами, чтобы поддерживать бесперебойную работу больницы, и ни один пациент не повлияет на ваш плохой игровой процесс. Вы можете настроить больницу и выбрать из широкого спектра медицинских инструментов для использования во время их лечения.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМонетный инжектор

ㆍЗвездный инжектор


Примечание. Прочтите инструкции по меню.

 Теги темы: Много монет

Скачать Crazy Hospital: Doctor Dash (Мод, Много монет) 1.0.68 взлом

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Скачать Crazy Hospital: Doctor Dash (Мод, Много монет)
535 Мб
Ссылка 2
535 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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