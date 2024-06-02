Crazy Hospital: Doctor Dash — это игра в жанре тайм-менеджмент с захватывающим и захватывающим геймплеем, в которой игрок берет на себя роль врача больницы. Эта игра представляет собой игровой процесс-симулятор управления здоровьем, разработанный для устройств Android и iOS. Игра направлена на максимально быстрое лечение пациентов с помощью различных инструментов и медицинских предметов. Игрок также должен мудро управлять своим временем по ходу игры, поскольку у каждого пациента свой срок и болезнь.





Вы будете играть за чокнутого доктора, который владеет больницей и должен спасти жителей города от постоянно растущей эпидемии странных болезней и ряда проблем со здоровьем. Вы должны использовать медицинские знания для диагностики и лечения пациентов, одновременно управляя их временем и ресурсами, чтобы поддерживать бесперебойную работу больницы, и ни один пациент не повлияет на ваш плохой игровой процесс. Вы можете настроить больницу и выбрать из широкого спектра медицинских инструментов для использования во время их лечения.