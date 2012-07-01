android-1.ru / Игры / Симуляторы / Tsuki's Odyssey (Мод, много денег)
Tsuki's Odyssey (Мод, много денег)

Tsuki's Odyssey (Мод, много денег) 1.9.91

15
5
Скачать (443 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.9.91
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 443 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 263

Игра Tsuki's Odyssey приглашает вас в мир милых домашних животных и мирного отдыха после долгих часов напряженной работы. В этой игре вы окунетесь в атмосферу мира, наполненного светом далекого маяка и прекрасными изображениями уютных домиков, расположенных в старых деревьях. Сценарий игры разворачивается в лесу с зеленым ковром и мирной рекой, создавая атмосферу спокойствия и комфорта.


С самого начала игры вам предоставляется пустой дом на старом дереве, и вашей задачей является его оформление и улучшение. Чтобы сделать ваш дом уютным и красивым, вам нужно будет зарабатывать деньги. Это можно сделать, выращивая сельскохозяйственные культуры, такие как морковь и капуста, а также занимаясь рыбалкой в озере. Заработанные средства можно обменивать на предметы, которые понадобятся для украшения вашего дома.


Чтобы достичь наилучшего результата, вы должны инвестировать время и усилия в уход за домом. В игре Tsuki's Odyssey вы также можете взаимодействовать с другими игроками со всего мира. Вы можете найти друзей в своей деревне, общаться с соседями, торговать и взаимодействовать с окружающими вас персонажами. Это позволяет увеличить социальный аспект игры и делает ее более интересной. Кроме того, в игре присутствует персонаж по имени Цуки, который является вашим спутником. Цуки перемещается по деревне и взаимодействует с окружающей средой. Вам следует регулярно исследовать деревню, чтобы увидеть все интересное, что происходит.



Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченная морковь (увеличивается при трате)
  • Скорость игры
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Tsuki's Odyssey (Мод, много денег) 1.9.91 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Tsuki's Odyssey (Мод, много денег) 443 Мб Ссылка 2 443 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Zombie City Master - Zombie Game (Мод, Много мозгов)
Zombie City Master - Zombie Game (Мод, Много мозгов)
Версия: 0.10.4
Idle GYM Sports - Fitness Workout Simulator Game (Мод, Много денег)
Idle GYM Sports - Fitness Workout Simulator Game (Мод, Много денег)
Версия: 1.88
Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег)
Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.0
Симулятор жизни Ютубера 2 (Мод, Много денег)
Симулятор жизни Ютубера 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.4
Demolition Derby 2 (Мод, Много денег)
Demolition Derby 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.7.12
FNaF 6: Pizzeria Simulator (Мод, Unlocked)
FNaF 6: Pizzeria Simulator (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.6
Turbo Dismount™ (Мод, Unlocked)
Turbo Dismount™ (Мод, Unlocked)
Версия: 1.43.0
Truck Simulator : Silk Road (Мод, Много денег)
Truck Simulator : Silk Road (Мод, Много денег)
Версия: 3.5

Отзывы о Tsuki's Odyssey (Мод, много денег)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
а
а 27 сентября 2023 23:11
вылетает при заходе, мод не рабочий
+3
Ответить
Kalashnikov Best
Kalashnikov Best 1 июня 2021 10:03
Вышла версия 0.1.66 обновите пожалуйста 
+5
Ответить