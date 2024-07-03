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FNaF 6: Pizzeria Simulator (Мод, Unlocked)

FNaF 6: Pizzeria Simulator (Мод, Unlocked) 1.0.7

23
3
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 269 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 069

Five Nights at Freddy's 6: Pizzeria Simulator (FNaF 6: Pizzeria Simulator) - это уникальная игра, которая сочетает в себе милые элементы и элементы ужаса. В этой игре вы берете на себя роль владельца пиццерии и должны управлять своим бизнесом, создавая и улучшая различные аттракционы и атмосферу, чтобы привлечь посетителей.


Однако за этой приятной оболочкой скрывается темная тайна. В игре вас будут преследовать аниматроники, анимированные роботы, которые могут стать смертельной угрозой. Вам нужно будет балансировать между управлением бизнесом и защитой от этих ужасных существ, чтобы выжить в течение пяти ночей.


FNaF 6: Pizzeria Simulator предоставляет уникальный и непредсказуемый опыт игры, который обязательно вызовет азарт и волнение. Если вы любите игры с элементами ужаса и пугающей атмосферой, то эта игра может вас заинтересовать.


Скриншоты

Информация о модах

Разблокированы все DLC

 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш, Хоррор

Скачать FNaF 6: Pizzeria Simulator (Мод, Unlocked) 1.0.7 взлом

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Скачать FNaF 6: Pizzeria Simulator (Мод, Unlocked) 269 Мб Ссылка 2 269 Мб

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