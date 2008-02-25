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Endless ATC (Полная версия)

Endless ATC (Полная версия) 5.7.0

Погрузитесь в динамичный мир воздушного движения и стратегических диспетчерских задач современности
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Версия:
5.7.0
Требования:
Android 2.3
Разработчик:
startgrid
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Endless ATC предлагает вам окунуться в роль диспетчера захода на посадку в одном из самых загруженных аэропортов, где каждая секунда имеет значение. Здесь вам предстоит не просто координировать потоки самолетов, но и мгновенно реагировать на изменения в воздушном пространстве, анализируя скорость, высоту и траекторию каждого рейса. Управление взлетно-посадочными полосами требует максимальной концентрации, быстрой оценки ситуации и принятия решений в условиях постоянного напряжения. Графическое исполнение, детальное звуковое сопровождение и интуитивно понятный интерфейс погружают вас в атмосферу настоящего диспетчерского центра, где безопасность сотен пассажиров зависит от вашего мастерства.


В этой версии симулятора реализованы новые аэропорты и дополнительные функции, усложняющие задачу и приближающие игровой процесс к реальным условиям работы авиационных диспетчеров. Каждая миссия становится уникальным испытанием, где требуется не только стратегическое мышление, но и умение балансировать между рутинными операциями и экстренными ситуациями. Малейшая ошибка может привести к цепной реакции, поэтому успех зависит от реализм подхода и высочайшей точность в исполнении каждой команды. Погружаясь в атмосферу постоянного напряжения и динамики, вы ощутите весь азарт настоящего профессионального управления воздушным движением, превращая каждую сессию в уникальное и захватывающее приключение.


Информация о модах

Полная версия

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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