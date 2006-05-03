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VanLife Симулятор (Мод меню)

VanLife Симулятор (Мод меню) 0.0.5

Отправляйтесь в неограниченное путешествие по бескрайним дорогам и бездорожью
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Версия:
0.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CrossBone
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 593 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В VanLife Симулятор вас ждет уникальный опыт жизни на колесах, где каждый новый день дарит возможность испытать истинную свободу от обыденности. Вы сможете купить, модернизировать и улучшать свой фургон или дом на колёсах, превращая его в уютное убежище, готовое сопровождать вас в самых далеких уголках мира. Погружаясь в этот обширный открытый мир, вы будете преодолевать сложное бездорожье, устраивать комфортабельные лагеря на лоне природы и наслаждаться атмосферой уединения под звёздным небом. Каждый выбор и каждая модификация транспортного средства приближают вас к мечте о постоянном путешествии и открывают новые горизонты, даря ощущение настоящей свобода и независимости.


Погрузитесь в динамичный мир, где постоянное развитие и кастомизация фургона превращают каждую поездку в яркое событие. Вы будете совершенствовать характеристики своего транспорта, экспериментировать с дизайном и улучшать технические параметры, чтобы уверенно справляться с извилистыми дорогами и живописными ландшафтами. Игра органично сочетает элементы стратегии и симуляции, позволяя вам планировать маршруты, открывать для себя удивительные места и встречать интересных людей. Каждое ваше действие приближает к новым маршрутам и неожиданным приключениям, превращая жизнь в настоящую приключение – где адреналин от скоростных манёвров и умиротворение от созерцания мира на свежем воздухе сплетаются в единое целое, даря незабываемые эмоции и вдохновение на каждом шагу.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта
  • Разблокировать все машины
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 Теги темы: Мод меню

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