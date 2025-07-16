My Favorite Car 2 (Мод, Много денег) v0.0.5
Симулятор автомеханика с ремонтом, сборкой и перепродажей машин
My Favorite Car 2 — это продолжение популярного симулятора автосервиса, где ты снова окунёшься в реалии вторичного авторынка. Твоя цель — находить подержанные машины, проводить полный цикл восстановления и выгодно перепродавать их. От диагностики до последней гайки — каждая деталь имеет значение.
Игра радует реалистичными механиками ремонта, видом от первого лица и высокой степенью интерактивности. Ты сам решаешь, какие инструменты использовать, какие запчасти заказать и стоит ли браться за особо проблемные авто. Сложности и непредвиденные поломки — часть опыта, делающая каждый заказ уникальным. Со временем ты расширишь мастерскую, освоишь новые типы транспорта и вырастешь до настоящего авто-гуру. Если тебе по душе глубокая сборка, экономический расчёт и удовлетворение от чистой работы — это твоя игра.
Много денег, Бесплатные покупки
Скачать My Favorite Car 2 (Мод, Много денег) v0.0.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.