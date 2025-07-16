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My Favorite Car 2 (Мод, Много денег)

My Favorite Car 2 (Мод, Много денег) v0.0.5

Симулятор автомеханика с ремонтом, сборкой и перепродажей машин

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Версия:
0.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FORESIGHT
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 660 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Описание

My Favorite Car 2 — это продолжение популярного симулятора автосервиса, где ты снова окунёшься в реалии вторичного авторынка. Твоя цель — находить подержанные машины, проводить полный цикл восстановления и выгодно перепродавать их. От диагностики до последней гайки — каждая деталь имеет значение.


Игра радует реалистичными механиками ремонта, видом от первого лица и высокой степенью интерактивности. Ты сам решаешь, какие инструменты использовать, какие запчасти заказать и стоит ли браться за особо проблемные авто. Сложности и непредвиденные поломки — часть опыта, делающая каждый заказ уникальным. Со временем ты расширишь мастерскую, освоишь новые типы транспорта и вырастешь до настоящего авто-гуру. Если тебе по душе глубокая сборка, экономический расчёт и удовлетворение от чистой работы — это твоя игра.


Информация о модах

Много денег, Бесплатные покупки

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 Теги темы: Много денег

Скачать My Favorite Car 2 (Мод, Много денег) v0.0.5 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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