Описание

My Favorite Car 2 — это продолжение популярного симулятора автосервиса, где ты снова окунёшься в реалии вторичного авторынка. Твоя цель — находить подержанные машины, проводить полный цикл восстановления и выгодно перепродавать их. От диагностики до последней гайки — каждая деталь имеет значение.





Игра радует реалистичными механиками ремонта, видом от первого лица и высокой степенью интерактивности. Ты сам решаешь, какие инструменты использовать, какие запчасти заказать и стоит ли браться за особо проблемные авто. Сложности и непредвиденные поломки — часть опыта, делающая каждый заказ уникальным. Со временем ты расширишь мастерскую, освоишь новые типы транспорта и вырастешь до настоящего авто-гуру. Если тебе по душе глубокая сборка, экономический расчёт и удовлетворение от чистой работы — это твоя игра.