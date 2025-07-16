Car Driving Simulator : EVO (Мод, Unlocked) v1.0.3
Симулятор вождения, где сочетаются реализм, скорость и открытый мир
Car Driving Simulator: EVO — это динамичный симулятор с открытым миром и богатой системой прогрессии, который подарит тебе и ощущение реалистичного вождения, и азарт гонок на полной скорости. Играй в одиночку, исследуй дороги, соблюдай ПДД или участвуй в соревновательных заездах, испытывая свои навыки на различных типах транспорта.
В твоём распоряжении десятки автомобилей и мотоциклов, которые можно детально настраивать: от двигателя до внешнего тюнинга. Постепенно открывай новые возможности — покупай недвижимость, инвестируй в бизнес и создавай свой собственный авто-рай. Открытый мир с динамичными событиями, расширяемый автопарк и система развития позволяют играть в своём темпе — будь то расслабленное вождение по городу или охота за рекордами скорости.
Все разблокировано
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.