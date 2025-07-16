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Car Driving Simulator : EVO (Мод, Unlocked)

Car Driving Simulator : EVO (Мод, Unlocked) v1.0.3

Симулятор вождения, где сочетаются реализм, скорость и открытый мир

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Симуляторы / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 13:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Car Driving Simulator: EVO — это динамичный симулятор с открытым миром и богатой системой прогрессии, который подарит тебе и ощущение реалистичного вождения, и азарт гонок на полной скорости. Играй в одиночку, исследуй дороги, соблюдай ПДД или участвуй в соревновательных заездах, испытывая свои навыки на различных типах транспорта.


В твоём распоряжении десятки автомобилей и мотоциклов, которые можно детально настраивать: от двигателя до внешнего тюнинга. Постепенно открывай новые возможности — покупай недвижимость, инвестируй в бизнес и создавай свой собственный авто-рай. Открытый мир с динамичными событиями, расширяемый автопарк и система развития позволяют играть в своём темпе — будь то расслабленное вождение по городу или охота за рекордами скорости.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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