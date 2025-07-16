Описание

Car Driving Simulator: EVO — это динамичный симулятор с открытым миром и богатой системой прогрессии, который подарит тебе и ощущение реалистичного вождения, и азарт гонок на полной скорости. Играй в одиночку, исследуй дороги, соблюдай ПДД или участвуй в соревновательных заездах, испытывая свои навыки на различных типах транспорта.





В твоём распоряжении десятки автомобилей и мотоциклов, которые можно детально настраивать: от двигателя до внешнего тюнинга. Постепенно открывай новые возможности — покупай недвижимость, инвестируй в бизнес и создавай свой собственный авто-рай. Открытый мир с динамичными событиями, расширяемый автопарк и система развития позволяют играть в своём темпе — будь то расслабленное вождение по городу или охота за рекордами скорости.