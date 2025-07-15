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Crunchyroll: Shinsengumi

Crunchyroll: Shinsengumi v0.0.6

Войди в огненный мир самураев и напиши свою историю любви и чести навсегда

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Версия:
0.0.6
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:30
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 252 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Crunchyroll: Shinsengumi  — отоме-новелла, бросающая тебя в Киото эпохи Бакумацу. Каждые пять минут ты читаешь сцену, выбираешь реплику и наблюдаешь, как выбранный самурай реагирует: одна улыбка, одна искра на клинке, ещё шаг к сердцу. Лагерь шогуната пылает фонарями, за воротами шумит рынок, а твоё письмо к любимому ждёт подписи — рискнёшь?


Внутри ждут тактические выборы и рисованные CG-сцены: пять воинов с разной судьбой, шкала доверия, галерея достижений. Побеждай в словесных дуэлях, наблюдай за схватками Синсэнгуми, собирай секреты и открывай новые эпилоги; чем смелее ответ, тем крепче связь. Пройди все маршруты, наполни коллекцию иллюстраций и узнай, кого судьба поставит рядом на рассвете.


Информация о модах

Разблокировано

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Crunchyroll: Shinsengumi v0.0.6 MOD APK

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Скачать Crunchyroll: Shinsengumi 252 Мб Ссылка 2 252 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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