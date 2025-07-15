Описание

Crunchyroll: Shinsengumi — отоме-новелла, бросающая тебя в Киото эпохи Бакумацу. Каждые пять минут ты читаешь сцену, выбираешь реплику и наблюдаешь, как выбранный самурай реагирует: одна улыбка, одна искра на клинке, ещё шаг к сердцу. Лагерь шогуната пылает фонарями, за воротами шумит рынок, а твоё письмо к любимому ждёт подписи — рискнёшь?





Внутри ждут тактические выборы и рисованные CG-сцены: пять воинов с разной судьбой, шкала доверия, галерея достижений. Побеждай в словесных дуэлях, наблюдай за схватками Синсэнгуми, собирай секреты и открывай новые эпилоги; чем смелее ответ, тем крепче связь. Пройди все маршруты, наполни коллекцию иллюстраций и узнай, кого судьба поставит рядом на рассвете.