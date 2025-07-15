Crunchyroll: Shinsengumi v0.0.6
Войди в огненный мир самураев и напиши свою историю любви и чести навсегда
Crunchyroll: Shinsengumi — отоме-новелла, бросающая тебя в Киото эпохи Бакумацу. Каждые пять минут ты читаешь сцену, выбираешь реплику и наблюдаешь, как выбранный самурай реагирует: одна улыбка, одна искра на клинке, ещё шаг к сердцу. Лагерь шогуната пылает фонарями, за воротами шумит рынок, а твоё письмо к любимому ждёт подписи — рискнёшь?
Внутри ждут тактические выборы и рисованные CG-сцены: пять воинов с разной судьбой, шкала доверия, галерея достижений. Побеждай в словесных дуэлях, наблюдай за схватками Синсэнгуми, собирай секреты и открывай новые эпилоги; чем смелее ответ, тем крепче связь. Пройди все маршруты, наполни коллекцию иллюстраций и узнай, кого судьба поставит рядом на рассвете.
Разблокировано
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.