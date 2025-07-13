Описание

Truck Simulator Big Rigs предлагает захватывающий опыт управления массивными американскими грузовиками в обширном и детализированном открытом мире. Исследуйте реалистичные локации, основанные на реальных маршрутах по США, и почувствуйте атмосферу настоящих дальних рейсов. Управляйте грузовиками с разными конфигурациями шасси, включая жесткие рамы и тягачи, с продвинутой физикой, передающей все нюансы движения многотонной техники.





Начни с малого и развивай собственную логистическую империю: покупай новые гаражи, расширяй автопарк, выбирай прицепы под конкретные задачи и выполняй доставки по всей стране. В Truck Simulator Big Rigs важны не только манёвры на трассе, но и стратегические решения, влияющие на рост бизнеса.