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Truck Simulator Big Rigs (Мод, Бесплатные покупки)

Truck Simulator Big Rigs (Мод, Бесплатные покупки) v1.0

Реалистичный симулятор дальнобоя: управляй большими грузовиками по дорогам США

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Версия:
1.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Dualcarbon Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 10:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Truck Simulator Big Rigs предлагает захватывающий опыт управления массивными американскими грузовиками в обширном и детализированном открытом мире. Исследуйте реалистичные локации, основанные на реальных маршрутах по США, и почувствуйте атмосферу настоящих дальних рейсов. Управляйте грузовиками с разными конфигурациями шасси, включая жесткие рамы и тягачи, с продвинутой физикой, передающей все нюансы движения многотонной техники.


Начни с малого и развивай собственную логистическую империю: покупай новые гаражи, расширяй автопарк, выбирай прицепы под конкретные задачи и выполняй доставки по всей стране. В Truck Simulator Big Rigs важны не только манёвры на трассе, но и стратегические решения, влияющие на рост бизнеса.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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Скачать Truck Simulator Big Rigs (Мод, Бесплатные покупки) v1.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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