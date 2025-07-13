Truck Simulator Big Rigs (Мод, Бесплатные покупки) v1.0
Реалистичный симулятор дальнобоя: управляй большими грузовиками по дорогам США
Truck Simulator Big Rigs предлагает захватывающий опыт управления массивными американскими грузовиками в обширном и детализированном открытом мире. Исследуйте реалистичные локации, основанные на реальных маршрутах по США, и почувствуйте атмосферу настоящих дальних рейсов. Управляйте грузовиками с разными конфигурациями шасси, включая жесткие рамы и тягачи, с продвинутой физикой, передающей все нюансы движения многотонной техники.
Начни с малого и развивай собственную логистическую империю: покупай новые гаражи, расширяй автопарк, выбирай прицепы под конкретные задачи и выполняй доставки по всей стране. В Truck Simulator Big Rigs важны не только манёвры на трассе, но и стратегические решения, влияющие на рост бизнеса.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.