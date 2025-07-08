Описание

Last Car: Mechanic Open World — это симулятор от первого лица, где механика, сборка и свобода действий встречаются в одном большом открытом мире. Ты — парень с окраины небольшого города, в чьём распоряжении старый гараж, груда металлолома и мечта создать идеальную машину. Исследуй карту, собирай редкие запчасти, ремонтируй, кастомизируй и выводи свой проект на дороги — как по асфальту, так и по пыльным просёлочным тропам. Здесь ты сам себе мастер, гонщик и исследователь.





Кроме личной тачки, можно работать над заказами клиентов, участвовать в уличных гонках, открывать скрытые уголки карты, охотиться за тюнингом и экспериментировать с деталями. Игра предлагает глубокую механику сборки, реалистичную физику, приятную графику и ощущение настоящей свободы. Last Car: Mechanic Open World — это не просто про машины, это про процесс, путь и кайф от каждого собранного болта. Идеально подойдёт тем, кто хочет неспешно собрать своего монстра — и тут же испытать его в деле.