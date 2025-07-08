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Last Car: Mechanic Open World (Мод, Без рекламы)

Last Car: Mechanic Open World (Мод, Без рекламы) v0.0.5

Построй свою мечту на колёсах — из хлама и упрямства

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Версия:
0.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Black Temple
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 326 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Описание

Last Car: Mechanic Open World — это симулятор от первого лица, где механика, сборка и свобода действий встречаются в одном большом открытом мире. Ты — парень с окраины небольшого города, в чьём распоряжении старый гараж, груда металлолома и мечта создать идеальную машину. Исследуй карту, собирай редкие запчасти, ремонтируй, кастомизируй и выводи свой проект на дороги — как по асфальту, так и по пыльным просёлочным тропам. Здесь ты сам себе мастер, гонщик и исследователь.


Кроме личной тачки, можно работать над заказами клиентов, участвовать в уличных гонках, открывать скрытые уголки карты, охотиться за тюнингом и экспериментировать с деталями. Игра предлагает глубокую механику сборки, реалистичную физику, приятную графику и ощущение настоящей свободы. Last Car: Mechanic Open World — это не просто про машины, это про процесс, путь и кайф от каждого собранного болта. Идеально подойдёт тем, кто хочет неспешно собрать своего монстра — и тут же испытать его в деле.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Last Car: Mechanic Open World (Мод, Без рекламы) v0.0.5 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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