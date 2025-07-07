Doodle Jump (Мод, Много денег) v3.11.35
Прыгай выше, дольше и веселее — легенда возвращается
Doodle Jump — это культовая аркада с вертикальной прокруткой, ставшая одной из самых узнаваемых игр своего жанра. Простая, но невероятно затягивающая механика прыжков по платформам, симпатичный рисованный стиль и бесконечная гонка за рекордом сделали её любимицей миллионов. С момента выхода игра значительно расширилась: появились новые миры, режимы, уровни сложности, препятствия и бонусы. Прыгай вверх, избегай монстров, собирай бустеры и проверь, как далеко ты сможешь забраться.
Каждая попытка — это новая возможность побить собственный рекорд и открыть что-то новое: от космических локаций до подводных глубин, от джунглей до снежных пиков. В игре реализовано множество тематических миров, каждый со своими уникальными фишками и визуальным стилем. Doodle Jump легко освоить, но сложно отпустить — именно поэтому она и по сей день остаётся одной из самых скачиваемых аркад. Хочешь развлечься на пару минут или залипнуть на вечер? Это твой идеальный выбор.
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Скачать Doodle Jump (Мод, Много денег) v3.11.35 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.