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Doodle Jump (Мод, Много денег)

Doodle Jump (Мод, Много денег) v3.11.35

Прыгай выше, дольше и веселее — легенда возвращается

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Версия:
3.11.35
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lima Sky LLC
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Doodle Jump — это культовая аркада с вертикальной прокруткой, ставшая одной из самых узнаваемых игр своего жанра. Простая, но невероятно затягивающая механика прыжков по платформам, симпатичный рисованный стиль и бесконечная гонка за рекордом сделали её любимицей миллионов. С момента выхода игра значительно расширилась: появились новые миры, режимы, уровни сложности, препятствия и бонусы. Прыгай вверх, избегай монстров, собирай бустеры и проверь, как далеко ты сможешь забраться.


Каждая попытка — это новая возможность побить собственный рекорд и открыть что-то новое: от космических локаций до подводных глубин, от джунглей до снежных пиков. В игре реализовано множество тематических миров, каждый со своими уникальными фишками и визуальным стилем. Doodle Jump легко освоить, но сложно отпустить — именно поэтому она и по сей день остаётся одной из самых скачиваемых аркад. Хочешь развлечься на пару минут или залипнуть на вечер? Это твой идеальный выбор.


Информация о модах
  • Много денег 
  • Все разблокировано
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 Теги темы: Много денег

Скачать Doodle Jump (Мод, Много денег) v3.11.35 MOD APK

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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