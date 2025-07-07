Описание

Doodle Jump — это культовая аркада с вертикальной прокруткой, ставшая одной из самых узнаваемых игр своего жанра. Простая, но невероятно затягивающая механика прыжков по платформам, симпатичный рисованный стиль и бесконечная гонка за рекордом сделали её любимицей миллионов. С момента выхода игра значительно расширилась: появились новые миры, режимы, уровни сложности, препятствия и бонусы. Прыгай вверх, избегай монстров, собирай бустеры и проверь, как далеко ты сможешь забраться.





Каждая попытка — это новая возможность побить собственный рекорд и открыть что-то новое: от космических локаций до подводных глубин, от джунглей до снежных пиков. В игре реализовано множество тематических миров, каждый со своими уникальными фишками и визуальным стилем. Doodle Jump легко освоить, но сложно отпустить — именно поэтому она и по сей день остаётся одной из самых скачиваемых аркад. Хочешь развлечься на пару минут или залипнуть на вечер? Это твой идеальный выбор.