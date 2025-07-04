Описание

BUILDEROK™ Факелы цивилизаций — это увлекательный градостроительный симулятор, в котором ты не ограничен одним городом. Постепенно открывая новые острова, ты будешь строить всё больше и больше поселений, развивая свою цивилизацию от небольших деревень до крупных мегаполисов. В этой игре ты сам управляешь развитием каждого острова, от начала и до достижения предела возможностей, а также можешь редактировать уже построенные участки.





Чтобы процветать, тебе нужно будет строить дома, производственные здания для еды и лесозаготовки, а также управлять ресурсами, чтобы поддерживать баланс. Каждый остров будет начинать развитие с нуля, но между поселениями доступны КАРАВАНЫ, которые помогут переносить ресурсы и ускорять развитие. В этой игре тебе предстоит стать настоящим лидером, развивая свою цивилизацию в райском уголке океана и достигать благополучия для своего народа. Строй, развивай и наслаждайся миром бесконечных возможностей!