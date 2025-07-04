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BUILDEROK™ Факелы цивилизаций (Мод, Unlocked)

BUILDEROK™ Факелы цивилизаций (Мод, Unlocked) v1.0.6

Строй и развивай цивилизацию где каждый остров — новая возможность

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GameFirst
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

BUILDEROK™ Факелы цивилизаций — это увлекательный градостроительный симулятор, в котором ты не ограничен одним городом. Постепенно открывая новые острова, ты будешь строить всё больше и больше поселений, развивая свою цивилизацию от небольших деревень до крупных мегаполисов. В этой игре ты сам управляешь развитием каждого острова, от начала и до достижения предела возможностей, а также можешь редактировать уже построенные участки.


Чтобы процветать, тебе нужно будет строить дома, производственные здания для еды и лесозаготовки, а также управлять ресурсами, чтобы поддерживать баланс. Каждый остров будет начинать развитие с нуля, но между поселениями доступны КАРАВАНЫ, которые помогут переносить ресурсы и ускорять развитие. В этой игре тебе предстоит стать настоящим лидером, развивая свою цивилизацию в райском уголке океана и достигать благополучия для своего народа. Строй, развивай и наслаждайся миром бесконечных возможностей!


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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