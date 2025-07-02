Описание

Dice Tower Defense－Space Zone бросает тебя в орбиту мёртвой звезды: по треку ползут нанодроны, а ты каждые пять минут активируешь генератор кубов, ловишь случайные грани атаки и решаешь, сливать ли дубли или ставить новый блок. Собери три одинаковых — вспыхнет плазменная башня четвёртого уровня, сжигающая ряды. Замешкаешься — рой прожжёт щит, экран пульсирует красным. Хватит ли заряда, чтобы пережить тёмный шторм?





За победы ты копишь кристаллы и ядра: они качают кубы, открывают кубиковую синергию и повышают шанс редкой шестигранной кометы. Слияние башен восьмого ранга даёт квантовый луч, прокалывающий боссов сквозь фазовый барьер. В кооперативе спасайте караваны, а на PvP-арене проверяйте сборки лоб в лоб, где таймер ускоряет волны. Прогресс идёт офлайн, недельные сезоны дарят скины и новые планеты, а таблица галактических рекордов ждёт имя смельчака, выбросившего идеальный комбо-куб.