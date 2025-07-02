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Idle Dice Battle Tower Defense

Idle Dice Battle Tower Defense v0.1

Слияй кубики, строй лазерные башни и спаси галактику от космических роев

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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
COOL GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Dice Tower Defense－Space Zone бросает тебя в орбиту мёртвой звезды: по треку ползут нанодроны, а ты каждые пять минут активируешь генератор кубов, ловишь случайные грани атаки и решаешь, сливать ли дубли или ставить новый блок. Собери три одинаковых — вспыхнет плазменная башня четвёртого уровня, сжигающая ряды. Замешкаешься — рой прожжёт щит, экран пульсирует красным. Хватит ли заряда, чтобы пережить тёмный шторм?


За победы ты копишь кристаллы и ядра: они качают кубы, открывают кубиковую синергию и повышают шанс редкой шестигранной кометы. Слияние башен восьмого ранга даёт квантовый луч, прокалывающий боссов сквозь фазовый барьер. В кооперативе спасайте караваны, а на PvP-арене проверяйте сборки лоб в лоб, где таймер ускоряет волны. Прогресс идёт офлайн, недельные сезоны дарят скины и новые планеты, а таблица галактических рекордов ждёт имя смельчака, выбросившего идеальный комбо-куб.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: оригинал

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Скачать Idle Dice Battle Tower Defense 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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