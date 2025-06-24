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Master Fusion : Monster War (Мод Меню)

Master Fusion : Monster War (Мод Меню) v1.1.58

Собирай гибридов, веди зверей и духов стихий в смертельную войну

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Версия:
1.1.58
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Moonlight Studio.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 11:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание

В Master Fusion: Monster War ты выступаешь как Архитектор Жизни, смешивая животных и духов стихий в уникальных боевых гибридах. Начни с волка, кабана или льва, добавь энергию Оgnя, Воды, Природы, Света или Тьмы — и создай существо, которого боятся армии врагов. Каждое слияние — это не просто комбинация: это новая стратегия, новые умения и тактические возможности на поле боя.


По мере прогресса ты будешь прокачивать гибридов, открывать редких зверей и усиливать стихии, чтобы собрать непобедимую армию. Испытай их в PvP-аренах, кооперативных рейдах и сюжетных битвах с боссами. Шаг за шагом расширяй своё звериное братство, управляй ресурсами и комбинируй таланты, чтобы война окончилась победой твоего пантеона монстров.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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