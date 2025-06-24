Описание

В Master Fusion: Monster War ты выступаешь как Архитектор Жизни, смешивая животных и духов стихий в уникальных боевых гибридах. Начни с волка, кабана или льва, добавь энергию Оgnя, Воды, Природы, Света или Тьмы — и создай существо, которого боятся армии врагов. Каждое слияние — это не просто комбинация: это новая стратегия, новые умения и тактические возможности на поле боя.





По мере прогресса ты будешь прокачивать гибридов, открывать редких зверей и усиливать стихии, чтобы собрать непобедимую армию. Испытай их в PvP-аренах, кооперативных рейдах и сюжетных битвах с боссами. Шаг за шагом расширяй своё звериное братство, управляй ресурсами и комбинируй таланты, чтобы война окончилась победой твоего пантеона монстров.