Master Fusion : Monster War (Мод Меню) v1.1.58
Собирай гибридов, веди зверей и духов стихий в смертельную войну
В Master Fusion: Monster War ты выступаешь как Архитектор Жизни, смешивая животных и духов стихий в уникальных боевых гибридах. Начни с волка, кабана или льва, добавь энергию Оgnя, Воды, Природы, Света или Тьмы — и создай существо, которого боятся армии врагов. Каждое слияние — это не просто комбинация: это новая стратегия, новые умения и тактические возможности на поле боя.
По мере прогресса ты будешь прокачивать гибридов, открывать редких зверей и усиливать стихии, чтобы собрать непобедимую армию. Испытай их в PvP-аренах, кооперативных рейдах и сюжетных битвах с боссами. Шаг за шагом расширяй своё звериное братство, управляй ресурсами и комбинируй таланты, чтобы война окончилась победой твоего пантеона монстров.
МОД МЕНЮ
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.