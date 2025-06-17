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PETRO HUNTER

PETRO HUNTER 1.0.1

Гонка за выживанием: трюки, пули и бешеная скорость без тормозов по пустоше
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
111%
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Вчера, 23:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 504 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

PETRO HUNTER — Android-экшн-раннер на мотоциклах в постапокалиптическом Мидленде, где на каждом холме тебя поджидают чудовищные Петро. Усаживайся за руль, жми газ, выполняй трюки 360° и стреляй из пулемёта — каждые пять минут ты либо собираешь бензобаки и патроны, либо рискуешь остаться без шансов. Успей прокачать байк до невероятной скорости и держать оборону от зверей!


В PETRO HUNTER доступны трюки 360°, кастомные байки и 8 уникальных гонщиков, каждый со своими навыками и оружием. Преодолей 50 миссий через 4 биома, собирай эпические ускорители и броню, улучшающую скорость на 30 % и защищающую от ударов. Сражайся в сезонных заездах, соревнуйся в кроссплей-лигах и возвращайся офлайн за ежедневными бонусами. Вперед — свобода пустоши ждёт тебя!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Замороженное топливо
  • Неограниченная валюта
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Скачать PETRO HUNTER v1.0.1 MOD APK

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Скачать PETRO HUNTER 504 Мб Ссылка 2 504 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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