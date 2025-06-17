PETRO HUNTER 1.0.1
Гонка за выживанием: трюки, пули и бешеная скорость без тормозов по пустоше
PETRO HUNTER — Android-экшн-раннер на мотоциклах в постапокалиптическом Мидленде, где на каждом холме тебя поджидают чудовищные Петро. Усаживайся за руль, жми газ, выполняй трюки 360° и стреляй из пулемёта — каждые пять минут ты либо собираешь бензобаки и патроны, либо рискуешь остаться без шансов. Успей прокачать байк до невероятной скорости и держать оборону от зверей!
В PETRO HUNTER доступны трюки 360°, кастомные байки и 8 уникальных гонщиков, каждый со своими навыками и оружием. Преодолей 50 миссий через 4 биома, собирай эпические ускорители и броню, улучшающую скорость на 30 % и защищающую от ударов. Сражайся в сезонных заездах, соревнуйся в кроссплей-лигах и возвращайся офлайн за ежедневными бонусами. Вперед — свобода пустоши ждёт тебя!
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Замороженное топливо
- Неограниченная валюта
Скачать PETRO HUNTER v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.