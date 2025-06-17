Описание

PETRO HUNTER — Android-экшн-раннер на мотоциклах в постапокалиптическом Мидленде, где на каждом холме тебя поджидают чудовищные Петро. Усаживайся за руль, жми газ, выполняй трюки 360° и стреляй из пулемёта — каждые пять минут ты либо собираешь бензобаки и патроны, либо рискуешь остаться без шансов. Успей прокачать байк до невероятной скорости и держать оборону от зверей!





В PETRO HUNTER доступны трюки 360°, кастомные байки и 8 уникальных гонщиков, каждый со своими навыками и оружием. Преодолей 50 миссий через 4 биома, собирай эпические ускорители и броню, улучшающую скорость на 30 % и защищающую от ударов. Сражайся в сезонных заездах, соревнуйся в кроссплей-лигах и возвращайся офлайн за ежедневными бонусами. Вперед — свобода пустоши ждёт тебя!