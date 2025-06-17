Dustbin Truck transport sim 3d (Мод, Без рекламы) 1.1
Довези контейнер до финиша, лавируя по узким улицам и трафику ночью
Dustbin Truck transport sim 3d ставит тебя за руль тяжёлого мусоровоза и сразу бросает на узкие переулки города. Каждые пять минут ты выжимаешь газ, балансируешь контейнер, ловишь зелёный свет и стараешься не развалить груз о кочку. Задача проста: довези бак до контрольной зоны быстрее таймера, не потеряв ни одного пакета. Одно неловкое касание — и крышка отлетает, а счётчик штрафов запускает сирену; риск держит адреналин на красной отметке.
Собранные монеты после каждого рейса идут на усиление двигателя и топливного бака, чтобы хватило тяги на более крутые трассы. В гараже ждут десять кузовов и три подвески, а плавное управление переключается между кнопками и гироскопом. Игра офлайн, держит 60 FPS даже на старых телефонах и не навязывает донат — только скины за чаевые. Докажи, что парковка двадцатитонника тебе по плечу: смело дави на газ и выноси мусор стильно!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.