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Dustbin Truck transport sim 3d (Мод, Без рекламы)

Dustbin Truck transport sim 3d (Мод, Без рекламы) 1.1

Довези контейнер до финиша, лавируя по узким улицам и трафику ночью
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Zaraandmama
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Dustbin Truck transport sim 3d ставит тебя за руль тяжёлого мусоровоза и сразу бросает на узкие переулки города. Каждые пять минут ты выжимаешь газ, балансируешь контейнер, ловишь зелёный свет и стараешься не развалить груз о кочку. Задача проста: довези бак до контрольной зоны быстрее таймера, не потеряв ни одного пакета. Одно неловкое касание — и крышка отлетает, а счётчик штрафов запускает сирену; риск держит адреналин на красной отметке.


Собранные монеты после каждого рейса идут на усиление двигателя и топливного бака, чтобы хватило тяги на более крутые трассы. В гараже ждут десять кузовов и три подвески, а плавное управление переключается между кнопками и гироскопом. Игра офлайн, держит 60 FPS даже на старых телефонах и не навязывает донат — только скины за чаевые. Докажи, что парковка двадцатитонника тебе по плечу: смело дави на газ и выноси мусор стильно!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dustbin Truck transport sim 3d (Мод, Без рекламы) v1.1 MOD APK

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Скачать Dustbin Truck transport sim 3d (Мод, Без рекламы) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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