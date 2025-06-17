Описание

Dustbin Truck transport sim 3d ставит тебя за руль тяжёлого мусоровоза и сразу бросает на узкие переулки города. Каждые пять минут ты выжимаешь газ, балансируешь контейнер, ловишь зелёный свет и стараешься не развалить груз о кочку. Задача проста: довези бак до контрольной зоны быстрее таймера, не потеряв ни одного пакета. Одно неловкое касание — и крышка отлетает, а счётчик штрафов запускает сирену; риск держит адреналин на красной отметке.





Собранные монеты после каждого рейса идут на усиление двигателя и топливного бака, чтобы хватило тяги на более крутые трассы. В гараже ждут десять кузовов и три подвески, а плавное управление переключается между кнопками и гироскопом. Игра офлайн, держит 60 FPS даже на старых телефонах и не навязывает донат — только скины за чаевые. Докажи, что парковка двадцатитонника тебе по плечу: смело дави на газ и выноси мусор стильно!