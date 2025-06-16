Описание

Тёмные легионы штурмуют полуразрушенные храмы Востока, а ты и напарник — два живых клинка, пробуждённые богиней Зари. В I Am Sword каждые пять минут начинается новая волна: ты рубишь одержимых, разбиваешь щиты мощным комбо и бросаешься на смену позиции, пока парный меч товарища дробит ядро босса. Расклад обязан командной синхронизации: один отвлекает, второй метко контр-атакует. Обменивайтесь ролями, чтобы выжить и накопить искры души на апгрейд.





Собери коллекцию из 20+ легендарных мечей — от лезвия с лепестками сливы до клинка-цунами — и настраивай их через древо навыков: увеличь дальность рывка, усили кровотечение или призови шторм, если напарник удержит линию. Кооператив работает онлайн и по локальной сети, прогресс хранится офлайн, донат лишь открывает скины. Три уровня сложности меняют скорость волн и тактику элитных генералов, поэтому возвращайся, чтобы заточить сталь и переписать легенду Востока.