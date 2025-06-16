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I Am Sword (Мод меню)

I Am Sword (Мод меню) 1.0.0

Два клинка сдерживают тьму: кооперативные волны врагов и легендарный лут
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
111%
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 787 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Тёмные легионы штурмуют полуразрушенные храмы Востока, а ты и напарник — два живых клинка, пробуждённые богиней Зари. В I Am Sword каждые пять минут начинается новая волна: ты рубишь одержимых, разбиваешь щиты мощным комбо и бросаешься на смену позиции, пока парный меч товарища дробит ядро босса. Расклад обязан командной синхронизации: один отвлекает, второй метко контр-атакует. Обменивайтесь ролями, чтобы выжить и накопить искры души на апгрейд.


Собери коллекцию из 20+ легендарных мечей — от лезвия с лепестками сливы до клинка-цунами — и настраивай их через древо навыков: увеличь дальность рывка, усили кровотечение или призови шторм, если напарник удержит линию. Кооператив работает онлайн и по локальной сети, прогресс хранится офлайн, донат лишь открывает скины. Три уровня сложности меняют скорость волн и тактику элитных генералов, поэтому возвращайся, чтобы заточить сталь и переписать легенду Востока.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать I Am Sword (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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