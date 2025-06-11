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ChandraMukhi (Мод, Без рекламы)

ChandraMukhi (Мод, Без рекламы) 1.6

Проклятый особняк, древний ритуал и дух, который никогда не спит
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Версия:
1.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GameX-Studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 19:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

ChandraMukhi — атмосферный хоррор от первого лица, вдохновлённый индийским фольклором и мифами, где ты оказываешься заперт в старом хавели, наполненном зловещими тайнами. Дух Чандрамукхи охотится за тобой, и единственный шанс на спасение — провести древний ритуал, собирая священные предметы и сжигая проклятые куклы в огне Хаван Кунда, прежде чем она настигнет тебя.


Игра предлагает напряжённый одиночный опыт с мрачной атмосферой, пугающими скримерами и визуалами, навеянными классическими фильмами ужасов Индии. Поддерживай свет факела, прислушивайся к звукам в доме, исследуй каждую комнату и не упусти ни одной детали — Чандрамукхи не прощает ошибок. ChandraMukhi — это не просто игра, это жуткое испытание на выживание среди древних проклятий и живущей в тенях легенды.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать ChandraMukhi (Мод, Без рекламы) v1.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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