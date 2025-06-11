ChandraMukhi (Мод, Без рекламы) 1.6
Проклятый особняк, древний ритуал и дух, который никогда не спит
ChandraMukhi — атмосферный хоррор от первого лица, вдохновлённый индийским фольклором и мифами, где ты оказываешься заперт в старом хавели, наполненном зловещими тайнами. Дух Чандрамукхи охотится за тобой, и единственный шанс на спасение — провести древний ритуал, собирая священные предметы и сжигая проклятые куклы в огне Хаван Кунда, прежде чем она настигнет тебя.
Игра предлагает напряжённый одиночный опыт с мрачной атмосферой, пугающими скримерами и визуалами, навеянными классическими фильмами ужасов Индии. Поддерживай свет факела, прислушивайся к звукам в доме, исследуй каждую комнату и не упусти ни одной детали — Чандрамукхи не прощает ошибок. ChandraMukhi — это не просто игра, это жуткое испытание на выживание среди древних проклятий и живущей в тенях легенды.
Без рекламы
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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