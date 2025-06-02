Описание

Sea Explorer — это захватывающая игра о подводных приключениях и поисках сокровищ, где ты примеряешь роль бесстрашного морского исследователя. Каждые 5 минут — новое погружение, старинные сундуки, редкие реликвии и неожиданные находки среди кораллов и обломков кораблей. Одевай акваланг, следи за запасом воздуха и ныряй всё глубже — за блестящими монетами и легендарными артефактами.





Игровой процесс прост, но затягивает: собирай золото, избегай опасностей, улучшай снаряжение и возвращайся за ещё одной партией сокровищ. Красочный подводный мир, приятная музыка и постоянное чувство "а что ещё там, под песком?" делают игру отличным выбором для любителей неспешных приключений с ноткой азарта. Вперёд — морское дно уже зовёт.