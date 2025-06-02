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Sea Explorer

Sea Explorer 2

Ныряй глубже, находи сокровища и возвращайся богаче, чем когда-либо
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Версия:
2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ray Mobile Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Sea Explorer — это захватывающая игра о подводных приключениях и поисках сокровищ, где ты примеряешь роль бесстрашного морского исследователя. Каждые 5 минут — новое погружение, старинные сундуки, редкие реликвии и неожиданные находки среди кораллов и обломков кораблей. Одевай акваланг, следи за запасом воздуха и ныряй всё глубже — за блестящими монетами и легендарными артефактами.


Игровой процесс прост, но затягивает: собирай золото, избегай опасностей, улучшай снаряжение и возвращайся за ещё одной партией сокровищ. Красочный подводный мир, приятная музыка и постоянное чувство "а что ещё там, под песком?" делают игру отличным выбором для любителей неспешных приключений с ноткой азарта. Вперёд — морское дно уже зовёт.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Sea Explorer 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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