Ragdoll Dismounting (Мод, Много денег) 1.0.19
Разгоняйся, врезайся, круши всё — и смотри, как кости летят в разные стороны
Ragdoll Dismounting — это жестокий, смешной и до нелепости увлекательный симулятор аварий, где ты сам себе манекен. Цель одна: максимально разрушить тело героя с помощью машин, лестниц, стен, турбин, барьеров и чего угодно ещё. Ты запускаешь персонажа — и смотришь, как он кубарем летит по трассе, выворачивается под ударами и бьётся об всё подряд. Здесь нет финиша — есть только боль, очки за сломанные кости и чистый азарт. А чем безумнее маршрут, тем веселее результат.
В Ragdoll Dismounting тебя ждут десятки уровней, физика с сюрпризами и набор безумных средств передвижения — от тележек и мотоциклов до диванов. Каждый трюк будто смонтирован каскадёром: зрелищно, странно и опасно. Графика минималистичная, но с мощным ударом по восприятию — каждое падение чувствуешь почти физически. Можно играть офлайн, без доната и без тормозов. Только помни: всё, что происходит на экране, должно остаться на экране.
Войдите в игру, чтобы получить много золотых монет, разблокируйте всех персонажей и уровни.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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