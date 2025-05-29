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Ragdoll Dismounting (Мод, Много денег)

Ragdoll Dismounting (Мод, Много денег) 1.0.19

Разгоняйся, врезайся, круши всё — и смотри, как кости летят в разные стороны
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Версия:
1.0.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Herald Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:43
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ragdoll Dismounting — это жестокий, смешной и до нелепости увлекательный симулятор аварий, где ты сам себе манекен. Цель одна: максимально разрушить тело героя с помощью машин, лестниц, стен, турбин, барьеров и чего угодно ещё. Ты запускаешь персонажа — и смотришь, как он кубарем летит по трассе, выворачивается под ударами и бьётся об всё подряд. Здесь нет финиша — есть только боль, очки за сломанные кости и чистый азарт. А чем безумнее маршрут, тем веселее результат.


В Ragdoll Dismounting тебя ждут десятки уровней, физика с сюрпризами и набор безумных средств передвижения — от тележек и мотоциклов до диванов. Каждый трюк будто смонтирован каскадёром: зрелищно, странно и опасно. Графика минималистичная, но с мощным ударом по восприятию — каждое падение чувствуешь почти физически. Можно играть офлайн, без доната и без тормозов. Только помни: всё, что происходит на экране, должно остаться на экране.


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить много золотых монет, разблокируйте всех персонажей и уровни.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Ragdoll Dismounting (Мод, Много денег) v1.0.19 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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