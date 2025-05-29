Описание

Ragdoll Dismounting — это жестокий, смешной и до нелепости увлекательный симулятор аварий, где ты сам себе манекен. Цель одна: максимально разрушить тело героя с помощью машин, лестниц, стен, турбин, барьеров и чего угодно ещё. Ты запускаешь персонажа — и смотришь, как он кубарем летит по трассе, выворачивается под ударами и бьётся об всё подряд. Здесь нет финиша — есть только боль, очки за сломанные кости и чистый азарт. А чем безумнее маршрут, тем веселее результат.





В Ragdoll Dismounting тебя ждут десятки уровней, физика с сюрпризами и набор безумных средств передвижения — от тележек и мотоциклов до диванов. Каждый трюк будто смонтирован каскадёром: зрелищно, странно и опасно. Графика минималистичная, но с мощным ударом по восприятию — каждое падение чувствуешь почти физически. Можно играть офлайн, без доната и без тормозов. Только помни: всё, что происходит на экране, должно остаться на экране.