Описание

Is This Yours? — это аркадная головоломка с элементами тайм-менеджмента, где ты работаешь на стойке находок. Каждые пять минут — новый поток клиентов, потерянных вещей и абсурдных просьб. Твоя задача — быстро сориентироваться, найти нужный предмет и вернуть его владельцу. Промедлил — получай выговор от босса. Не то отдал — жди скандал.





Каждый предмет уникален: от буррито до плюшевого медведя с тяжелой судьбой. Игра проверяет твою память, внимательность и стрессоустойчивость. С ростом уровня открываются новые предметы, клиенты и хаос. Есть ежедневные задания, случайные ивенты и локальный прогресс без доната. Справишься с бардаком — получишь повышение. Или хотя бы выходной.