Is This Yours? (Мод, Unlocked) 1.7
Хаос, память и плюшевые медведи — выдержишь ли ты смену?
Is This Yours? — это аркадная головоломка с элементами тайм-менеджмента, где ты работаешь на стойке находок. Каждые пять минут — новый поток клиентов, потерянных вещей и абсурдных просьб. Твоя задача — быстро сориентироваться, найти нужный предмет и вернуть его владельцу. Промедлил — получай выговор от босса. Не то отдал — жди скандал.
Каждый предмет уникален: от буррито до плюшевого медведя с тяжелой судьбой. Игра проверяет твою память, внимательность и стрессоустойчивость. С ростом уровня открываются новые предметы, клиенты и хаос. Есть ежедневные задания, случайные ивенты и локальный прогресс без доната. Справишься с бардаком — получишь повышение. Или хотя бы выходной.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.