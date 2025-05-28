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Is This Yours? (Мод, Unlocked)

Is This Yours? (Мод, Unlocked) 1.7

Хаос, память и плюшевые медведи — выдержишь ли ты смену?
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Версия:
1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tepes Ovidiu
Категория:
Казуальные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Is This Yours? — это аркадная головоломка с элементами тайм-менеджмента, где ты работаешь на стойке находок. Каждые пять минут — новый поток клиентов, потерянных вещей и абсурдных просьб. Твоя задача — быстро сориентироваться, найти нужный предмет и вернуть его владельцу. Промедлил — получай выговор от босса. Не то отдал — жди скандал.


Каждый предмет уникален: от буррито до плюшевого медведя с тяжелой судьбой. Игра проверяет твою память, внимательность и стрессоустойчивость. С ростом уровня открываются новые предметы, клиенты и хаос. Есть ежедневные задания, случайные ивенты и локальный прогресс без доната. Справишься с бардаком — получишь повышение. Или хотя бы выходной.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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