Hellsquad Rrrush! (Мод меню) 0.9.1
Защищай ад от жадных людей в казуальной стратегии с элементами рогалика
Hellsquad Rrrush! — это казуальная стратегия с защитой баз и элементами roguelike, где ты на стороне... демонов. Люди решили вторгнуться в ад и захватить его силы, но ты встаёшь на защиту подземного мира. Каждое сражение — это новая попытка удержать волну, где важно правильно расставить юнитов и вовремя активировать способности.
Открывай новых демонов, усиливай их и строй непобедимую оборону. Roguelike-механики делают каждый забег уникальным — случайные улучшения, изменяющиеся волны и постоянно растущая сложность не дадут заскучать. Спаси ад от людского вторжения и докажи, что даже демоны заслуживают дома.
1. Множитель урона
2. Режим Бога
3. Меню модов
Обратите внимание, что: режимы amage и godmode применимы к герою.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.