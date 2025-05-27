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Hellsquad Rrrush! (Мод меню)

Hellsquad Rrrush! (Мод меню) 0.9.1

Защищай ад от жадных людей в казуальной стратегии с элементами рогалика
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Версия:
0.9.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wemade Max Co., Ltd.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Hellsquad Rrrush! — это казуальная стратегия с защитой баз и элементами roguelike, где ты на стороне... демонов. Люди решили вторгнуться в ад и захватить его силы, но ты встаёшь на защиту подземного мира. Каждое сражение — это новая попытка удержать волну, где важно правильно расставить юнитов и вовремя активировать способности.


Открывай новых демонов, усиливай их и строй непобедимую оборону. Roguelike-механики делают каждый забег уникальным — случайные улучшения, изменяющиеся волны и постоянно растущая сложность не дадут заскучать. Спаси ад от людского вторжения и докажи, что даже демоны заслуживают дома.


Информация о модах

1. Множитель урона

2. Режим Бога

3. Меню модов


Обратите внимание, что: режимы amage и godmode применимы к герою.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hellsquad Rrrush! (Мод меню) v0.9.1 MOD APK

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Скачать Hellsquad Rrrush! (Мод меню) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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