Описание

Hellsquad Rrrush! — это казуальная стратегия с защитой баз и элементами roguelike, где ты на стороне... демонов. Люди решили вторгнуться в ад и захватить его силы, но ты встаёшь на защиту подземного мира. Каждое сражение — это новая попытка удержать волну, где важно правильно расставить юнитов и вовремя активировать способности.





Открывай новых демонов, усиливай их и строй непобедимую оборону. Roguelike-механики делают каждый забег уникальным — случайные улучшения, изменяющиеся волны и постоянно растущая сложность не дадут заскучать. Спаси ад от людского вторжения и докажи, что даже демоны заслуживают дома.